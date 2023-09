Joan Mir fährt Honda-Testbike in Motegi: "In Misano war ich damit schneller"

Joan Mir wird beim Grand Prix von Japan mit dem Entwicklungsmotorrad von Honda ausrücken, mit dem Stefan Bradl seine Wildcard in Misano bestritten hat. Beim dortigen Montagstest probierten Mir und Marc Marquez dieses Motorrad aus.

Während Mir positive Aspekte spürte, erkannte Marquez keine wesentlichen Fortschritte. Deshalb wird er in Motegi mit dem bewährten Paket ausrücken. Mir gibt am Freitag dieser neuen Entwicklung einen weiteren Versuch.

Der Motor und die homologierten Aerodynamikteile sind gleich. Deshalb ist es möglich, diese weiterentwickelte Version während der Saison einzusetzen. Prinzipiell unterscheidet sich diese neue Honda durch ein anderes Chassis, eine andere Geometrie und eine andere Sitzposition.

"In Misano bin ich damit komfortabler gefahren", erläutert Mir die Gründe, warum er dieses Motorrad auch auf einer anderen Strecke probieren will. "Ich war etwas schneller. Vor allem mit gebrauchtem Reifen war meine Pace besser."

"Deswegen möchte ich es probieren, weil ich damit in Misano schneller war als mit dem bisherigen Motorrad. In Indien war ich mit dem bisherigen Motorrad konkurrenzfähig. Das haben wir nun in der Hinterhand."

"Wir werden sehen, ob das neue Motorrad etwas besser ist. Wenn ich damit glücklich bin, werde ich damit weitermachen. Aber sollte ich Zweifel bekommen, dann werde ich mit dem Standard-Motorrad weitermachen, mit der Basis von Indien."

Joan Mir will die Weiterentwicklung auf einer anderen Strecke checken Foto: Motorsport Images

Das Problem bei Montagstests ist, dass die Strecke durch den vielen Fahrbetrieb extrem viel Grip aufbaut. Deswegen können Erkenntnisse verfälscht sein. Ein Check auf einer anderen Strecke unter normalen Bedingungen eines Wochenendes kann deshalb aufschlussreicher sein.

"Mit meiner Größe konnte ich [mit dem neuen Motorrad] besser fahren. Alleine das macht schon einen großen Schritt aus", meint Mir. "Das Chassis funktioniert gleich, aber wenn man auf dem Bike in einer besseren Position ist, kann man besser umlegen und man hat mehr natürlichen Grip."

"Selbst wenn es ein Schritt ist, dann ist es nicht das Motorrad, das ich für nächstes Jahr haben möchte. Der Motor ist gleich. Wir erwarten für den Valencia-Test einen Fortschritt beim Motor. Mit einem verbesserten Paket und einem neuen Motor werden wir dort sehen, wie es läuft."

Marc Marquez verzichtet in Motegi darauf

Ursprünglich wollte Mir dieses weiterentwickelte Misano-Motorrad schon in Indien fahren, weil auf der neuen Strecke die Freitagstrainings verlängert waren. Das hätte genügend Zeit gebracht, um in Ruhe Vergleiche durchführen zu können.

Aber Honda schickte die neuen Motorräder von Italien nach Japan. Deswegen waren sie in Indien nicht vor Ort, sondern können erst jetzt in Motegi noch einmal auf der Strecke getestet werden. Als einziger der vier Honda-Fahrer wird Mir damit am Freitag ausrücken.

"Ich werde momentan nicht damit fahren", bestätigt Marquez auch am Donnerstag in Motegi. "In Misano habe ich kleine Fortschritte, aber auch negative Aspekte gespürt. Hier kann das Motorrad aber positiv sein, weil es viel Stop-and-Go gibt. Diesbezüglich war das Motorrad sehr gut."

Marc Marquez sah in Misano keine wesentlichen Fortschritte Foto: Motorsport Images

"Aber ich glaube, dass dieser Prototyp nicht richtig ist, um damit eine komplette Saison zu bestreiten. Für mich macht es keinen Sinn, ein Rennen mit diesem Chassis zu fahren und das nächste mit einem anderen."

"Deshalb fahre ich mit meinem Motorrad weiter. Ich werde einige Kleinigkeiten testen, um die mich Honda gebeten hat. Aber ich mache prinzipiell mit dem weiter, was ich spüre und woran ich glaube."

Dass dieses Motorrad vom Misano-Test nicht der große Schritt vorwärts ist, ist auch Mir bewusst. Es ist eine erste Entwicklung. "Ich sehe es recht einfach", so der Ex-Weltmeister. "Das Chassis funktioniert, aber viel weiter nach vorne blicke ich nicht."

"Sie versuchen das Motorrad für 2024 zu entwickeln. Der erste Prototyp funktioniert. Das ist willkommen, aber es heißt nicht, dass es das Motorrad ist, das ich 2024 fahren möchte. Wir sind immer noch weit davon entfernt, was ich will und was ich brauche."

Weitere Co-Autoren: Jamie Klein. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.