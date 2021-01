Joan Mir: Hat er den Motorradsport zu Beginn nicht ernst genug genommen?

Ein siebter Platz reichte Joan Mir beim Grand Prix von Valencia Mitte November, um den WM-Titel sicherzustellen. Der 23-jährige Spanier trat damit die Nachfolge von Landsmann Marc Marquez an, der die Saison verletzungsbedingt verpasste. Beim WM-Gewinn in Valencia waren die Angehörigen von Mir anwesend. Das ist sonst nicht der Fall.

"Meine Mutter kommt sonst nie zu den Rennen. Sie schaut sich nie die Rennen an. Stattdessen schaut sie sich immer nur die Ergebnisse an", erklärt Mir. Welche Eigenschaften hat der Mallorquiner von seinen Eltern übernommen?

"Ich habe mit Sicherheit ein paar Dinge von ihnen übernommen. Die Charaktere von meiner Mutter und meinem Vater sind unterschiedlich. Ich bin bei einigen Dingen meinem Vater ähnlich und bei anderen meiner Mutter. Das ergibt vermutlich eine gute Kombination", kommentiert Mir und ist sich bewusst: "Ich bin dank ihnen hier."

Hatte der neue MotoGP-Champion Poster von anderen Fahrern in seinem Kinderzimmer hängen? "Ich habe keine Poster", verrät er und gesteht: "Dafür habe ich Zuhause eine Sammlung von Valentino Rossis Motorrädern. Als Kind wünschte ich mir diese Sammlung. Ich habe sie nach wie vor, weil ich nicht so oft dort bin."

Der Aufstieg des aktuellen MotoGP-Champions beeindruckt. In der Saison 2016 absolvierte Mir sein erstes Jahr in der WM. Nach zwei Jahren in der Moto3 wechselte er als Champion in die Moto2 und stieg nach nur einer Saison in die Königsklasse auf. Einer der Wegbegleiter war Chico Lorenzo, der Vater von Ex-Weltmeister Jorge Lorenzo. Mit eineigen Äußerungen von Chico Lorenzo ist Mir rückblickend nicht einverstanden.

Mutter Ana Mayrata war beim bisher größten Erfolg ihres Sohnes vor Ort Foto: MotoGP.com

"Der Vater von Jorge meinte, dass ich das, was ich damals tat, nicht allzu ernst nahm", erinnert sich der MotoGP-Weltmeister. "Ich habe in dieser Zeit intensiver gearbeitet als die anderen. Ich möchte solche Kommentare nicht hören. Er beurteilte mich basierend auf dem ersten Jahr als Fahrer. Von einem Neunjährigen kann man nicht erwarten, alles super ernst zu sehen."

"In diesem Moment wusste ich nicht, was ich wollte. Ob ich mit der Schule weitermachen soll oder ob ich mit den Motorrädern weitermachen soll. Ich war mir nicht sicher. Das erkannte Chico. Doch dann verschwand er, weil ich mit anderen Leuten zusammenarbeitete. Diese Leute waren immer der Meinung, dass ich einer derjenigen bin, die intensiver arbeiten", kommentiert Mir.

