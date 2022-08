Joan Mir nach Spielberg-Highsider: "Ich hatte noch Glück"

Audio-Player laden

Joan Mir, der MotoGP-Champion von 2020, kam am vergangenen Sonntag beim Grand Prix von Österreich 2022 in Spielberg nicht mal eine Runde weit. Vom achten Startplatz hatte der Suzuki-Pilot einen guten Start und lag an siebter Stelle als er in Kurve 4 am Ende der Gegengerade einen wilden Highsider hatte.

Mir wurde in hohem Bogen vom Motorrad abgeworfen und landete hart im Kiesbett. Der erste ärztliche Check im Medical-Center der Strecke offenbarte, dass sich der Spanier den rechten Knöchel angebrochen hat. Zudem offenbarte ein CT-Scan, dass die Bänder im rechten Fuß gezerrt wurden. Bis auf Weiteres ist Mir als "nicht fit" eingestuft.

"Ich hatte einen guten Start und fuhr in der Spitzengruppe mit. Am Eingang von Kurve 4 aber ist mir schlagartig das Hinterrad weggerutscht und ich hatte einen heftigen Sturz", erinnert sich Mir und weiß: "Ehrlich gesagt hatte ich noch Glück, denn das hätte noch viel schlimmer ausgehen können."

Wie lange der MotoGP-Champion von 2020 gegebenenfalls pausieren muss, ist noch offen. Klarheit darüber werden erst weitere ärztliche Untersuchungen in dieser Woche bringen. Das nächste Rennen im MotoGP-Kalender 2022 ist am übernächsten Wochenende (2. bis 4. September) der Grand Prix von San Marino in Misano.

Seitdem Suzuki Anfang Mai im Anschluss an den Grand Prix von Spanien in Jerez bekanntgegeben hat, sich zum Saisonende aus der MotoGP-Szene zurückzuziehen, hat Mir in den sieben Rennen seither nun schon fünf Nullnummern geschrieben.

Teamkollege Alex Rins verbuchte im selben Zeitraum drei Nullnummern und musste zudem ein Rennen (Sachsenring) auslassen, weil er sich beim vorangegangenen (Barcelona) eine Handverletzung zugezogen hatte.

