Johann Zarco: Ride-Height-System an der Front ist ein Vorteil

Ducati ist der einzige Hersteller in der MotoGP, der das sogenannte "Ride Height Device" zur Höhenanpassung nicht nur am Heck, sondern auch an der Front des Motorrads nutzen kann. Zwar wurde das System zum Einfedern der Gabel für 2023 verboten, in der aktuellen Saison darf es aber noch verwendet werden.

Unter den Ducati-Fahrern fuhr zuletzt allerdings nur noch Johann Zarco aus dem Pramac-Team damit. "Wir nutzen es seit Beginn des Jahres und ich gewöhne mich immer mehr daran", berichtete der Franzose am vergangenen Rennwochenende in Jerez.

"Wenn ich Schwierigkeiten habe, kann ich nicht mittlerweile gar nicht mehr genau sagen, ob es vom Device kommt oder nicht. Sie arbeiten immer weiter daran, um es zu verbessern."

Besonders bei der Wheelie-Kontrolle sei das Device von Vorteil, betont Zarco weiter: "Ich denke, in diesem Bereich hat es sehr geholfen - in Portimao vor allem ausgangs der letzten Kurve. Im Vergleich zum vergangenen hatte ich in diesem Bereich deutlich weniger Probleme." Auch in Jerez kam es zum Einsatz.

Ob es in Zukunft auch wieder bei anderen Ducati-Fahrern zur Anwendung kommen wird, bleibt fraglich. Bei den Werkspiloten Francesco Bagnaia und Jack Miller war das System bereits nach dem Saisonauftakt in Katar zurückgestellt worden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.