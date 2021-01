Johann Zarco: Warum Ducati-Fahrer 2020 so inkonstant waren

Kämpfte Ducati in den Jahren zuvor noch um den Titel, wenn auch ohne durchschlagenden Erfolg, gab es in der MotoGP-Saison 2020 für den italienischen Hersteller nicht viel zu holen. Zwar konnte man sich den Konstrukteurstitel sichern, aber das auch nur weil man mit zwei Satellitenteams die meisten Bikes im Feld stellt.

In 14 Rennen standen nur zweimal Ducati-Piloten ganz oben auf dem Treppchen. Andrea Dovizioso, Vizeweltmeister 2018/19, beendete die WM auf einem enttäuschenden vierten Platz. Der zweitbeste Ducati-Fahrer Jack Miller aus dem Pramac-Team landete nach einigen unverschuldeten Ausfällen auf Gesamtrang sieben.

Abgesehen davon schaffte es kein Pilot aus dem Ducati-Kader unter die Top 10, was vor allem an der mangelnden Konstanz in der vergangenen Saison lag. Auf der Suche nach Erklärungen wurde oft die neue Hinterreifenkonstruktion von Michelin herangezogen. Vor allem Dovizioso beklagte damit immer wieder Probleme.

Fotostrecke: Alle MotoGP-Bikes von Ducati seit 2003:

2003 (Desmosedici GP3) 1 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Piloten: Loris Capirossi, Troy Bayliss 2003 (Desmosedici GP3) 2 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Bilanz: 1 Sieg, 9 Podestplätze, 3 Poles 2004 (Desmosedici GP4) 3 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Loris Capirossi, Troy Bayliss 2004 (Desmosedici GP4) 4 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 0 Siege, 2 Podestplätze, 0 Poles 2005 (Desmosedici GP5) 5 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Loris Capirossi, Carlos Checa, Shinichi Ito (Ersatz) 2005 (Desmosedici GP5) 6 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 2 Siege, 5 Podestplätze, 3 Poles 2006 (Desmosedici GP6) 7 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Loris Capirossi, Sete Gibernau, Alex Hofmann (Ersatz), Troy Bayliss (Ersatz) 2006 (Desmosedici GP6) 8 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 4 Siege, 9 Podestplätze, 3 Poles 2007 (Desmosedici GP7) 9 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Loris Capirossi, Casey Stoner 2007 (Desmosedici GP7) 10 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 11 Siege, 18 Podestplätze, 5 Poles, Titel in Hersteller- und Fahrer-WM (Stoner) 2008 (Desmosedici GP8) 11 / 36 Foto: Hazrin Yeob Men Shah Piloten: Casey Stoner, Marco Melandri 2008 (Desmosedici GP8) 12 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 6 Siege, 11 Podestplätze, 9 Poles, Vizetitel in Hersteller- und Fahrer-WM (Stoner) 2009 (Desmosedici GP9) 13 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Casey Stoner, Nicky Hayden, Mika Kallio (Ersatz) 2009 (Desmosedici GP9) 14 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 4 Siege, 8 Podestplätze, 3 Poles 2010 (Desmosedici GP10) 15 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Casey Stoner, Nicky Hayden 2010 (Desmosedici GP10) 16 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 3 Siege, 10 Podestplätze, 4 Poles 2011 (Desmosedici GP11) 17 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Valentino Rossi, Nicky Hayden 2011 (Desmosedici GP11) 18 / 36 Foto: Bridgestone Corporation Bilanz: 0 Siege, 2 Podestplätze, 0 Poles 2012 (Desmosedici GP12) 19 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Valentino Rossi, Nicky Hayden 2012 (Desmosedici GP12) 20 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 0 Siege, 2 Podestplätze, 0 Poles 2013 (Desmosedici GP13) 21 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Andrea Dovizioso, Nicky Hayden, Michele Pirro (Testpilot) 2013 (Desmosedici GP13) 22 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 0 Siege, 0 Podestplätze, 0 Poles 2014 (Desmosedici GP14) 23 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Michele Pirro (Test- und Ersatzpilot) 2014 (Desmosedici GP14) 24 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: 0 Siege, 3 Podestplätze, 1 Pole 2015 (Desmosedici GP15) 25 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Michele Pirro (Testpilot) 2015 (Desmosedici GP15) 26 / 36 Foto: Bridgestone Bilanz: 0 Siege, 8 Podestplätze, 2 Poles 2016 (Desmosedici GP) 27 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Piloten: Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Hector Barbera (Ersatz), Michele Pirro (Test- und Ersatzpilot) 2016 (Desmosedici GP) 28 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Bilanz: 2 Siege, 9 Podestplätze, 2 Poles 2017 (Desmosedici GP17) 29 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Piloten: Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Michele Pirro (Testpilot) 2017 (Desmosedici GP17) 30 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Bilanz: 6 Siege, 11 Podestplätze, Vizetitel in der Fahrer-WM (Dovizioso) 2018 (Desmosedici GP18) 31 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Piloten: Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Alvaro Bautista (Ersatz), Michele Pirro (Test- und Ersatzpilot) 2018 (Desmosedici GP18) 32 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Bilanz: 7 Siege, 13 Podestplätze, 6 Poles, Vizetitel in Hersteller- und Fahrer-WM (Dovizioso) 2019 (Desmosedici GP19) 33 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Piloten: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Michele Pirro (Testpilot) 2019 (Desmosedici GP19) 34 / 36 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Bilanz: 3 Siege, 12 Podestplätze, 0 Poles, Vizetitel in der Fahrer-WM (Dovizioso) 2020 (Desmosedici GP20) * Foto: GP19 im 2020er-Design 35 / 36 Foto: Ducati Corse Piloten: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Michele Pirro (Testpilot) 2020 (Desmosedici GP20) * Foto: GP19 im 2020er-Design 36 / 36 Foto: Ducati Corse Bilanz: tbd

Johann Zarco, der als Avintia-Pilot seine erste MotoGP-Saison auf einer Ducati bestritt, sagt wiederum: "Diese Frage werden wir wahrscheinlich erst beantworten können, wenn wir konstanter sind, weil wir dann wissen, wo das Problem liegt."

"Was mich betrifft, spüre ich jedes Mal ein großes Potenzial auf der Ducati. Aber vielleicht ist dieses große Potenzial nicht immer so leicht zu kontrollieren. Wir wissen, dass das Motorrad sehr schnell sein kann. Jetzt geht es darum, auch als Fahrer zu verstehen, was in entscheidenden Momenten zu tun ist, um dieses Potenzial zu nutzen."

Zarco pilotierte bei Avintia das Vorjahresmodell der Desmosedici. Damit erzielte er einen dritten Platz, wurde zweimal Fünfter und schaffte es insgesamt zehnmal in die Punkteränge. Die WM beendete er auf Rang 13. "Ich denke, dass das Motorrad das Potenzial hat, es in fast jedem Rennen aufs Podest zu schaffen", betont der Franzose.

"Aber noch gelingt es uns nicht, immer das Beste herauszuholen. Dovi glaubt, dass es mit dem Hinterreifen zusammenhängt und wir deshalb nicht konstant sind." 2021 wird Zarco bei Pramac mit aktuellem Werksmaterial versuchen, das Gegenteil zu beweisen.

