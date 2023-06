Jonas Folger in Mugello Letzter: "Ein schwieriges Rennen"

Beim Grand Prix von Italien sprang Jonas Folger zum vierten Mal für Pol Espargaro im Tech3-GasGas-Team ein. Der Deutsche qualifizierte sich in Mugello für den letzten Startplatz. In den beiden Rennen verpasste Folger auch deutlich die WM-Punkteränge.

Im Sprint kam der KTM-Testfahrer als 21. und Letzter ins Ziel. "Ich bin vom Sprint enttäuscht", nimmt sich Folger kein Blatt vor den Mund. "Ich fand kein konstantes Gefühl. Wir müssen uns ansehen, warum das der Fall war."

"Wir müssen den Grip am Hinterrad verbessern. Ich habe mit den Mappings gespielt und habe versucht anders zu fahren, aber ich konnte das Problem nicht lösen. Ich möchte bessere Rundenzeiten fahren, so wie im Training."

Im Grand Prix machte Folger in der zweiten Runde in der Zielkurve einen Fehler und kam von der Strecke ab. Alleine dadurch büßte er rund 15 Sekunden ein. "Von da an", sagt Teammanager Nicolas Goyon, "ging es nur noch darum, das Motorrad nach Hause zu bringen."

Das machte Folger auch. Erneut kam er abgeschlagen als 19. und Letzter ins Ziel. "Ein schwieriges Rennen", seufzt der 29-Jährige. "Ich hatte auf Fortschritte gehofft, aber ich hatte immer noch einige der Probleme vom Samstag."

"Trotzdem habe ich viel gelernt. Wir müssen nun die Daten mit unseren Ingenieuren checken. Bei meinem nächsten Test werde ich interessante Dinge probieren können. Ich bedanke mich beim Team für diese Möglichkeit und hoffe, wir sehen Pol bald wieder auf dem Bike."

Mugello könnte der vorerst letzte Renneinsatz von Folger gewesen sein. Noch ist es nicht bestätigt, aber Pol Espargaro wird voraussichtlich am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring sein Comeback nach langer Verletzungspause geben.

Bei zwei seiner vier Renneinsätze hat Folger WM-Punkte gesammelt. In Austin (USA) wurde er Zwölfter und in Le Mans (Frankreich) 13. Somit hat er insgesamt sieben Zähler auf dem Konto.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.