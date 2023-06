Jonas Folger zum Abschluss noch einmal in den Punkten: "Bin sehr dankbar"

Bei seinem vorerst letzten Renneinsatz für das Tech-3-GasGas-Team konnte Jonas Folger in Assen mit Platz 14 noch einmal ein kleines Erfolgserlebnis verzeichnen. Zwar wurde er Letzter, blieb aber anders als viele seiner gestürzten Kollegen sitzen und rettete sich am Ende zwei wertvolle WM-Punkte ins Ziel.

"Ich bin endlich zufrieden mit dem Schritt, den wir gemacht haben, und mit dem heutigen Rennen. Es ist schön, mein Abenteuer mit dem Tech-3-Team bei den letzten sechs Rennen auf diese Weise zu beenden", sagt Folger, der seit dem Grand Prix of the Americas für den verletzten Pol Espargaro eingesprungen war.

"Zuallererst möchte ich dem gesamten Team danken, das immer Verständnis für meine Situation hatte, das versucht hat, Lösungen für meine Probleme zu finden, das mir meine Zweifel genommen hat und das ruhig geblieben ist, als es mir nicht gut ging."

"Ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihnen arbeiten und wieder Rennen fahren konnte. Die Rückkehr war etwas ganz Besonderes für mich und ich werde diese gemeinsamen Wochen nie vergessen, die mir in meiner Rolle als Testfahrer sehr helfen werden."

"Danke, ich werde euch weiterhin anfeuern, und ich werde Pol Espargaro beobachten, in der Hoffnung, dass er ein tolles Comeback feiert. Thank you!", so Folger weiter.

Insgesamt dreimal schaffte es der Deutsche während seines MotoGP-Einsatzes in die Punkte - mit Platz zwölf in Austin, Platz 13 in Le Mans und nun Platz 14 in Assen. Während sich der 29-Jöhrige künftig wieder seinen Testaufgaben widmen wird, ist nach der Sommerpause die Rückkehr von Espargaro zu rechnen.

