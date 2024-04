Jorge Lorenzo fordert Dani Pedrosa zu Boxkampf heraus: Dieser nimmt an!

Auf der Rennstrecke haben sich Jorge Lorenzo und Dani Pedrosa unzählige Duelle geliefert. Zu ihrer Blütezeit bei Yamaha beziehungsweise Honda war Spanien in zwei Lager geteilt. Die eine Hälfte der MotoGP-Fans drückte dem einen Fahrer die Daumen, die andere Hälfte dem anderen.

Selbst der spanische König musste bei dieser Rivalität eingreifen. In Jerez 2008 holte sich Pedrosa einen umjubelten Heimsieg. Es war sein erster Triumph beim Grand Prix von Spanien. Lorenzo wurde damals hinter seinem Yamaha-Teamkollegen Valentino Rossi Dritter.

Juan Carlos I., der damalige König, schnappte sich beide bei der Siegerehrung und führte ihre Hände zusammen, um die Rivalität zu beenden. Aber erst nach ihrer aktiven Karriere wurde das Verhältnis zwischen Lorenzo und Pedrosa entspannter.

Beide fungieren heute unter anderem als Experten für DAZN Spanien. Nun werden sich ihre Wege wieder kreuzen. Aber nicht vor dem TV-Mikrofon oder auf der Rennstrecke, sondern in einem Boxring! Doch der Reihe nach.

Lorenzo hat Pedrosa zu einem Boxkampf in dem Club, in dem er trainiert, herausgefordert. Das Video dazu verbreitete Lorenzo über Instagram. "Dani, wie du siehst habe ich mit Boxtraining begonnen", sagt der dreimalige MotoGP-Weltmeister darin.

"Wie du weißt, mag ich Herausforderungen. Vor 15 Jahren hatten wir auf und neben der Strecke unsere Höhen und Tiefen. Und jetzt, wo diese Promi-Sachen in Mode sind, habe ich mir eine etwas verrückte Herausforderung ausgedacht."

"Ich fordere dich hier im Grand-Price-Boxclub zu einem Kampf unter Ausschluss der Öffentlichkeit heraus, der dann auf meinem YouTube-Kanal Duralavita übertragen wird. Ich hoffe, du nimmst an und wir sehen uns hier im Ring."

Die Antwort von Pedrosa ließ nicht lange auf sich warten. Der heutige KTM-Testfahrer meldete sich ebenfalls mit einem Video bei Instagram zu Wort: "Hallo Jorge! Ich habe eben dein Video gesehen, als ich auf dem Weg nach Jerez war."

"Zunächst habe ich gedacht, dass das eine ziemlich verrückte Idee ist. Aber ich bin momentan in guter Form. Ich werde nicht leugnen, dass die Versuchung, dir ein paar Schläge zu verpassen, ziemlich groß ist. Also nehme ich deine Herausforderung an!"

Wann dieser Boxkampf stattfinden wird, ist bisher nicht bekannt. Ob es wirklich zu einem richtigen Kampf kommen wird, lassen beide bisher offen. Die Instagram-Videos der beiden könnten auch dazu dienen, Aufmerksamkeit für Lorenzos YouTube-Kanal zu generieren, wo Pedrosa vor dem angekündigten Kampf für ein langes Videogespräch mit seinem ehemaligen Rivalen erscheinen könnte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.