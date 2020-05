Jorge Lorenzo stärkt Andrea Iannone den Rücken: "Kein absichtlicher Fehler"

Jorge Lorenzo hat sich via 'Instagram' zum Dopingfall von Ex-MotoGP-Kollege Andrea Iannone zu Wort gemeldet. Bei einem Spaziergang am See ließ sich Lorenzo von Iannones Unschuld überzeugen und stärkte dem Italiener den Rücken. "Talent kann man weder kaufen noch vergessen", schreibt Lorenzo und kann gut nachvollziehen, das sich Iannone momentan im Stich gelassen fühlt.

"Sie sind alle deine Freunde, wenn es gut läuft. Doch viele von ihnen verschwinden, wenn man Probleme hat. Ich würde mich nicht als Freund von Andrea Iannone bezeichnen. Ich habe nie ein Bild mit ihm hochgeladen. Vermutlich mochte ich immer genau das Gegenteil. Ich sehe keinen besseren Zeitpunkt als heute. Er braucht es jetzt am meisten", schreibt Lorenzo, der Iannone einlud.

"Wir lachten, als wir uns an ein paar Anekdoten erinnerten. Ich sprach ihn auf sein Problem an. Er ist die einzige Person, die die Wahrheit kennt. Als ich ihm zuhörte, sah ich, wie ruhig er alles erzählte. Seine Argumente überzeugten mich", so Lorenzo.

"Andrea hat in der Vergangenheit wie jeder andere auch Fehler gemacht. Dieses Mal war es kein absichtlicher Fehler. Ich hoffe, dass er möglichst zeitig wieder das machen kann, was er am besten kann. Man kann seinen Charakter mögen oder nicht. Es ist aber offensichtlich, dass er Talent hat und schnell ist", teilt Lorenzo seinen Followern mit.

Mit Bildmaterial von LAT.