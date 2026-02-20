Jorge Lorenzo überzeugt: Vinales kann Acosta schlagen und um Siege kämpfen

Die jüngsten Fortschritte von Maverick Vinales sorgen im MotoGP-Paddock wieder für positive Schlagzeilen. Sowohl sein Performance-Coach Jorge Lorenzo als auch Nicolas Goyon, Teammanager von Tech3, schildern übereinstimmend, dass sich der Spanier körperlich wie mental deutlich stabiler präsentiert.

Nach einer langen Verletzungsphase sei vor allem ein Punkt entscheidend gewesen: die körperliche Verfassung. Jetzt könne Vinales wieder mit voller Überzeugung fahren.

Lorenzo zeigt sich nach den Testfahrten in Sepang regelrecht erleichtert. "Besonders nachdem er am zweiten Tag aufgewacht ist und gezeigt hat, dass die Schulter nach einem starken MotoGP-Tag okay ist", sagt der Ex-Pilot im Gespräch mit MotoGP.com.

Dass Vinales am nächsten Morgen aufgewacht sei und die Schulter keine Probleme gemacht habe, wertet Lorenzo als Befreiungsschlag: "Ohne Gesundheit, ohne körperliche Fitness kann man nicht schnell sein. Also eine große Erleichterung für ihn und das Team. Für das Motorradfahren wird er 100 Prozent fit sein."

Lorenzo: Vinales soll Nr. 1 bei KTM werden

Rückblickend kann Lorenzo die Frustration seines Fahrers während der langen Zwangspause gut nachvollziehen. "Es ist mir selbst oft passiert. Man fährt ein MotoGP-Bike, alles scheint gut zu laufen, die Zukunft sieht rosig aus, und im nächsten Moment ist man verletzt und muss zwei, drei, fünf, sechs Monate warten."

In der MotoGP könne sich eben innerhalb eines Augenblicks alles ändern. Doch trotz der Rückschläge glaubt Lorenzo, dass Vinales seine Position zurückerobern kann.

"Er war der stärkste KTM-Fahrer bis zur Verletzung, und ich glaube, auch wenn Pedro [Acosta] sehr stark ist und es nicht einfach wird, kann er es wieder schaffen. Das ist, woran wir arbeiten", betont der Spanier. Das Ziel sei klar formuliert: Vinales soll wieder die Nummer eins unter den KTM-Piloten werden.

Lorenzo weiß, wie anspruchsvoll dieses Vorhaben ist. Acosta bringe enorme Energie und viel Talent mit. "Aber Maverick hat den puren Speed und Talent." Wenn es gelinge, das passende Fahrgefühl, das richtige Se-tup und die volle Überzeugung zu finden, könne er Acosta schlagen - und "in einigen Rennen um Siege kämpfen".

Goyon: Vinales ist wieder happy und schnell

Auch Teammanager Goyon beschreibt eine deutlich positive Entwicklung. Es sei lange her, dass er Vinales so glücklich und körperlich so stark auf dem Motorrad gesehen habe. Vor allem, nachdem die vergangene Saison so schwierig gewesen sei.

Nach der Verletzung unternahm der Spanier mehrere Comeback-Versuche, doch jedes Mal habe die nötige Kraft gefehlt. Er sei gefahren, ohne es wirklich genießen zu können.

"Wir wissen, dass das Bike eher Maverick gefahren hat als umgekehrt", beschreibt Goyon diese Phase. Unter solchen Voraussetzungen könne man eine MotoGP-Maschine nicht optimal bewegen. Der Winter sei daher komplett der Regeneration gewidmet worden. Vinales habe sich bewusst die Zeit dafür genommen.

Parallel begann die Zusammenarbeit mit Jorge Lorenzo. Die neue Konstellation habe, so Goyon, für zusätzlichen Schub und neue Motivation gesorgt. "Sie arbeiten beide sehr hart zusammen." So habe Vinales im Winter viele Runden auf speziellen Trainingsstrecken abgespult und sei bestens vorbereitet zu den Tests erschienen.

"Seine körperliche Verfassung ist sehr gut. Laut ihm ist es das erste Mal seit Sachsenring, dass er wieder 100 Prozent fährt. Das ist wirklich gute Nachrichten, und ich glaube, er genießt es. Wir wissen: Ein glücklicher Fahrer ist ein schneller Fahrer."

Tech3-Teammanager Nicolas Goyon sind Vinales vor Saisonstart wieder happy Foto: Icon Sportswire

Überraschend für viele Beobachter ist, wie präsent Lorenzo inzwischen in der KTM-Box ist. Goyon erklärt jedoch, dass sich die Zusammenarbeit organisch entwickle.

"Wir kennen Jorge schon lange, besonders bei Tech3, als Partner von Yamaha. Wir kennen uns sehr gut", betont Goyon und umreißt, inwiefern er Vinales unterstützt. "Er berät Maverick zur Position auf dem Motorrad, zur Position auf der Strecke, zu den Linien, während die Crew in der Garage wie immer arbeitet."

Man entdecke aktuell noch, wie man die Zusammenarbeit optimal nutzen könne, sagt Goyon. Doch der Start sei vielversprechend. "Wir arbeiten alle zusammen, um das Set-up zu verbessern. Bisher läuft es gut, aber es ist erst der Anfang", so Goyon.