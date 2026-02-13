Zum Hauptinhalt springen

MotoGP

Jorge Lorenzo verrät: Was ihn an Marc Marquez am meisten beeindruckt

"Er hat sich neu erfunden": Jorge Lorenzo beschreibt, warum MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ihn heute noch mehr beeindruckt als zu Beginn seiner Karriere

Juliane Ziegengeist
Veröffentlicht:
Jorge Lorenzo verrät: Was ihn an Marc Marquez am meisten beeindruckt

Marc Marquez hat seinen Fahrstil laut Jorge Loreno komplett verändert

Foto: Getty Getty

Wenn ein mehrfacher Weltmeister über einen anderen Ausnahmefahrer spricht, hört die Motorsportwelt genau hin. Jorge Lorenzo hat sich kürzlich ausführlich darüber geäußert, was ihn an der aktuellen Fahrweise von Marc Marquez besonders beeindruckt und dabei dessen tiefgreifenden Wandel hervorgehoben.

Für Lorenzo steht fest, dass die größte Stärke des Spaniers heute nicht mehr nur sein Talent oder sein Mut ist, sondern seine Fähigkeit zur Anpassung: "Was mich am meisten beeindruckt an Marc ist, dass er sich neu erfunden hat." Er habe nicht nur Details angepasst, sondern seinen kompletten Fahrstil umgebaut.

Wenn man ihn heute sehe, wirke vieles deutlich ruhiger und sauberer als früher. "Jetzt siehst du Marc und er sieht fast aus wie ich - super geschmeidig", urteilt Lorenzo. Damit spielt er auf seine eigene, sehr flüssige und präzise Fahrweise an, für die der dreifache MotoGP-Champion in seiner aktiven Zeit bekannt war.

Besonders hebt er die Kontrolle in den entscheidenden Phasen der Kurve hervor. Marquez mache "keine Fehler beim Bremsen, fährt nie weit raus, sehr präzise". Auch beim Herausbeschleunigen arbeite er "sehr smooth beim Aufstellen des Bikes".

Lorenzo: Marquez jetzt ein ganz anderer Tyb

Lorenzo zeichnet damit das Bild eines Fahrers, der nicht mehr primär über Instinkt und Risiko kommt, sondern über Genauigkeit und Berechnung. Nach seiner Einschätzung war der Marquez der frühen Jahre in der Königsklasse ein ganz anderer Typ.

Als er in die MotoGP kam, sei sein Speed vor allem durch außergewöhnliches Talent, Mut und hohe Risikobereitschaft entstanden. Die Rundenzeiten seien zustande gekommen, "weil er Talent hat, weil er mutig ist, weil er viel riskiert hat", so Lorenzo sinngemäß. Heute dagegen erledige er alles "auf eine sehr kalkulierte Art".

Diese Entwicklung über die Jahre hält Lorenzo für bemerkenswert. Marquez habe sich "so sehr verändert im Vergleich zu vor zehn Jahren". Gerade nach Verletzungen und technisch unterschiedlichen Motorradkonzepten durch den Wechsel von Honda zu Ducati sei diese Anpassungsfähigkeit ein entscheidender Faktor gewesen.

Statt nur spektakulär zu fahren, agiere Marquez nun strategischer, sauberer und konstanter. Aus Lorenzos Sicht ist genau diese Transformation das eigentlich Beeindruckende: Nicht das Naturtalent allein, sondern die bewusste Weiterentwicklung eines ohnehin schon außergewöhnlichen Fahrers.

