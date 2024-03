Jorge Martin: "Am liebsten schon jetzt Zweijahresvertrag im Ducati-Werksteam"

Starke Worte von Jorge Martin in der Pressekonferenz am Donnerstag am Lusail International Circuit in Katar, wo am Wochenende die MotoGP-Saison 2024 beginnt. Als der Spanier, der auch in diesem Jahr für Pramac-Ducati an den Start geht, gefragt wird, wie er seine aktuelle Situation einschätzt, antwortet er: "Am liebsten hätte ich schon jetzt einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre im Ducati-Werksteam."

"Ich kann nur sagen, das ist es, was ich will. Ich weiß, was ich will und sie [bei Ducati] wissen auch, was ich will. Aber es liegt nicht in meinen Händen", so Martin: Zur Erinnerung: Kurz nach dem Saisonfinale 2023 in Valencia, bei dem er im Titelkampf gegen Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia unterlag, hatte Martin bestätigt: Hätte er den WM-Titel errungen, dann wäre er jetzt Bagnaias Teamkollege im Werksteam.

Stattdessen aber geht Martin am Wochenende in seine vierte Saison im Pramac-Ducati-Team. Seinen Platz dort bezeichnet er als "vielleicht nicht den bestmöglichen Platz, aber ich fühle mich hier wohl und ich glaube, wir können etwas ausrichten. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht".

Am Montag dieser Woche wurde seitens Ducati verkündet, dass man den Vertrag mit "Pecco" Bagnaia um zwei Jahre bis Ende 2026 verlängert hat. Dass der zweite Platz im Werksteam, den aktuell Enea Bastianini inne hat, nun für 2025 sein großes Ziel ist, daran lässt Martin nicht den geringsten Zweifel.

Auf Nachfrage, wen er als seinen größten Kontrahenten im Kampf um diesen Platz für 2025 sieht, antwortet Martin kurz und knapp: "Darüber möchte ich nicht viele Worte verlieren. Ich glaube, ich bin selbst mein größter Kontrahent für diesen Platz. Ich werde mein Bestes geben, um ihn zu bekommen."

Bekommt Jorge Martin die zweite Werks-Ducati für 2025? Oder ein anderer? Foto: Ducati

Abgesehen von Martin könnten - je nach Abschneiden bei den ersten Rennen der Saison 2024 - auch der aktuelle Ducati-Werkspilot Enea Bastianini sowie Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Marc Marquez (Gresini-Ducati) für den Platz neben Bagnaia ab 2025 in Frage kommen.

Der einzige, den das alles nicht kratzt, weil er schon jetzt bis Ende 2026 Gewissheit hat, ist Bagnaia. "Unsere ersten Gespräche über das Thema Vertragsverlängerung gab es im vergangenen Jahr", verrät der zweimalige und amtierende MotoGP-Weltmeister.

"Dabei ging es stets in die gleiche Richtung. Ich wollte bei Ducati bleiben und Ducati wollte, dass ich bleibe. Letzten Endes war es eine einfache Entscheidung, weil beide Seiten ihren Job erledigt haben", sagt Bagnaia und spricht davon, dass "sich alles ohne großen Druck zusammengefügt" habe.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.