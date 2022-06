Jorge Martin: Details zur Handoperation stehen fest

Audio-Player laden

Jorge Martin hat bereits angekündigt, dass er sich nach seinem Heimrennen in Barcelona an der rechten Hand operieren lassen will. Nun sind auch die Details bekannt. Der Eingriff wird am kommenden Montag (6. Juni) in Italien durchgeführt werden.

Beim Montagstest in Jerez Anfang Mai bemerkte Martin erstmals Probleme in der rechten Hand. Die Situation wurde beim Grand Prix von Frankreich schlimmer. Während des Rennens verlor er das komplette Gefühl in der rechten Hand. Deshalb passierte auch ein Sturz.

"Meine Hand wurde taub. Ich konnte den Bremshebel nicht spüren. Ich spürte auch nicht, ob ich hart genug bremste. Schließlich verpasste ich den Bremspunkt und bin gestürzt", hatte Martin nach Le Mans berichtet.

Ursache dafür ist ein Problem mit einem Nerv im rechten Arm. Bereits nach dem Frankreich-Wochenende wurde entschieden, dass eine Operation notwendig wird. Nun ist sie für den Montag nach dem Barcelona-Rennen angesetzt.

Ducati hat alles organisiert, weshalb die Operation in Italien stattfinden wird. In der Orthopädischen Universitätsklinik von Modena wird der Eingriff von Professor Fabio Catani sowie von Handchirurg Luigi Tarallo durchgeführt werden.

Martin wird deshalb den Montagstest in Barcelona verpassen, aber die Ärzte gehen davon aus, dass der Spanier beim darauffolgenden Rennen auf dem Sachsenring wieder dabei sein kann. Der Grand Prix von Deutschland findet am 19. Juni statt.

