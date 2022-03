Jorge Martin: "Mein Ziel muss es sein, drei oder vier Rennen zu gewinnen"

Audio-Player laden

Jorge Martin war eine der positiven Überraschungen in der vergangenen MotoGP-Saison. Der Spanier setzte sich bereits beim zweiten MotoGP-Rennen seiner Karriere mit der Poleposition und einem Podium stark in Szene und holte im Laufe der Saison seinen ersten Sieg und ließ drei weitere Poles folgen. Mit einer weiteren Steigerung könnte sich Martin als Kandidat für das Ducati-Werksteam empfehlen.

"Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Doch man sollte sich in der MotoGP nicht zu sicher sein, denn sich von einem Tag zum nächsten alles ändern kann", bemerkt Martin vor dem Start der neuen Saison in Katar. "Am wichtigsten ist es, gut in die neue Saison zu starten. Wir verfügen über eine gute Basis und ich hoffe, dass es auf der Strecke funktioniert. Das Ziel ist es, um den Sieg zu kämpfen, sollte ich mich gut fühlen."

"Ich denke, dass ich um den Sieg kämpfen kann und es auf das Podium schaffe", gibt sich der Spanier selbstsicher. "Natürlich ist es schwierig, aber ich möchte mir nicht niedrige Ziele setzen, weil ich es bereits im vergangenen Jahr beinahe hinbekommen habe. Ich kämpfte in allen Rennen, die ich beenden konnte, um das Podium. Und wenn das nicht der Fall war, dann waren Problemen dafür verantwortlich."

"Mein Ziel muss es sein, drei oder vier Rennen zu gewinnen. Das wäre nach einer guten Rookiesaison ideal", bemerkt der Pramac-Ducati-Pilot. "Ich sehe mich nicht als Titelanwärter an in diesem Jahr. Mein Ziel sollte es sein, am Ende der Saison in den Top 4 oder Top 5 zu landen. Das wäre ein sehr gutes Ergebnis."

