Jorge Martin: Wenn ich Marc Marquez 2024 schlage, dann ...

Nachdem er in der zweiten Hälfte der MotoGP-Saison 2023 der stärkste Fahrer war und den WM-Kampf bis zum letzten Renntag der Saison offenhielt, musste sich Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin Ende November in Valencia letztlich doch Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia geschlagen geben.

Aber nach dem Vizetitel in seiner gerade mal dritten Saison in der Königsklasse ist Martin einer der Top-Anwärter auf den Gewinn des MotoGP-Titels 2024. Ein anderer muss Bagnaia sein, dem die erfolgreiche Verteidigung seines WM-Titels von 2022 gelungen ist. Das hat vor ihm noch nie ein Ducati-Pilot geschafft. Neben Bagnaia und Martin gibt es allein im Ducati-Lager mehrere, die auf dem Papier ebenfalls für den Titelgewinn 2024 in Frage kommen.

Da wäre beispielsweise Marco Bezzecchi im VR46-Team, der WM-Dritte von 2023, und nicht zuletzt Ducati-Neuzugang Marc Marquez im Gresini-Team. Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister ist auch derjenige, den Vizeweltmeister Martin in Vorausschau auf die Saison 2024 im Kopf hat, allerdings nicht unbedingt als den WM-Favoriten.

"Marc auf einer Ducati, das wird natürlich ein weiterer Anreiz. Es wird interessant und für mich ist das eine sehr gute Gelegenheit, einen der Besten der Geschichte zu schlagen, vielleicht sogar den Besten. Wenn ich das schaffe, dann werde ich mich auch selber als einen der besten Fahrer der Geschichte betrachten", so Martin.

Getätigt hat der 25-jährige Spanier, der seit 2021 MotoGP fährt, diese Aussagen anlässlich der Premiere einer Dokumentation über ihn. Sie heißt "Martinator, voluntad de hierro" (Martinator, eiserner Wille) und ist auf der Streaming-Plattform DAZN Spanien erschienenen.

"Mein Ziel für 2024 ist es, bei der Ankunft in Valencia keine 14 Punkte Rückstand in der WM zu haben, sondern genügend Vorsprung, sodass ich es auch genießen kann", lautet Martins klare Kampfansage für das neue Rennjahr, wobei er direkt schon an das Finale am 17. November denkt (MotoGP-Kalender 2024).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.