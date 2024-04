Kalender-Rotation in Aragon vom Tisch: MotoGP gastiert dort jedes Jahr bis 2026

Die Motorrad-Weltmeisterschaft wird in diesem und in den kommenden beiden Jahren im MotorLand Aragon gastieren. Ein dementsprechender Vertrag wurde von der spanischen Region Aragon und MotoGP-Promoter Dorna Sports unterzeichnet.

Ursprünglich war geplant gewesen, im Zuge der Ausweitung des Kalenders in neue Länder eine Rotation der Rennen auf der iberischen Halbinsel zu starten, um Freiräume im Kalender zu schaffen. Davon wurde nun abgerückt.

Im Jahr 2022 wurde zwischen dem MotorLand Aragon und der Dorna ein Vertrag abgeschlossen, dass in den kommenden fünf Jahren drei Rennen dort stattfinden würden. 2023 stand diese Strecke nicht im Kalender.

Laut diesem Vertrag hätte es in den Jahren 2024 bis 2026 nur noch zwei Rennen in Aragon gegeben. Nach Gesprächen mit der Regionalregierung wurde dieser Vertrag nun abgeändert, damit in all diesen drei Jahren ein Grand Prix stattfinden kann.

Dafür muss die Regionalregierung zusätzliche acht Millionen Euro an die Dorna für die Antrittsgebühr bezahlen. Das rechnet sich für die Region, wie eine Studie des Entwicklungsinstituts von Aragon ergeben hat, denn der ökonomische Einfluss ist beträchtlich.

Im Jahr 2022, als zuletzt im MotorLand Aragon gefahren wurde, kamen am gesamten Wochenende rund 87.000 Zuschauer zur Strecke. Das war im Vergleich zu den drei anderen spanischen Strecken im Kalender die geringste Zahl.

Die Rennstrecke, die auch eine beliebte Teststrecke ist, wurde im September 2009 eröffnet und wurde 2010 erstmals von der Motorrad-WM besucht. Seither war sie bis 2022 ein Fixpunkt im Kalender. Im Corona-Jahr 2020 fanden dort zwei Rennen statt.

Das MotorLand Aragon befindet sich unweit der Stadt Alcaniz. Etwa 100 Kilometer entfernt liegt Saragossa. Von Barcelona zur Rennstrecke benötigt man mit dem Auto rund drei Stunden.

