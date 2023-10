"Kann sich sehr schnell anpassen" - Pedrosa über Acostas MotoGP-Wechsel

Seit der vergangenen Woche steht offiziell fest, dass Pedro Acosta in der Saison 2024 in die MotoGP aufsteigt (zur Mitteilung von KTM für 2024). KTM bringt das Supertalent im GasGas-Team von Herve Poncharal unter. Acostas Wechsel wird mit Spannung erwartet, denn in der Moto3 und in der Moto2 setzte sich der 19-Jährige stark in Szene. Voraussichtlich wird Acosta als Moto2-Champion aufsteigen.

"Wir freuen uns, dass Pedro in die MotoGP aufsteigt", kommentiert KTM-Edeltestfahrer Dani Pedrosa gegenüber 'AS'. "Er zeigt, dass er richtig stark ist. Hoffentlich beendet er diese Saison auf einem Hoch."

"Alle bei KTM werden versuchen, ihm bestmöglich zu helfen", bemerkt Pedrosa, der GasGas im Vergleich zum KTM-Werksteam nicht als Nachteil ansieht: "Beide Teams sind richtig gut und liefern guten Support. Das ist kein Problem. Es ist eher eine mentale Sache, ob man im ersten oder zweiten Team fährt. Technisch sind beide richtig gut aufgestellt."

Keine Zweifel bestehen, was das Talent von Acosta angeht. Pedrosa hat schon viele junge Fahrer beim Aufstieg beobachtet, doch Acosta ist ein besonderes Talent. "Von dem, was er zeigt, ja. Aber wir sollten keinen Druck aufbauen", fordert der KTM-Testpilot.

Dani Pedrosa wird versuchen, Pedro Acosta zu helfen Foto: Motorsport Images

Im Vergleich zur Moto3 und zur Moto2 muss sich Acosta in der MotoGP an deutlich mehr Interesse seitens der Medien gefasst machen. Pedrosa bestätigt: "In der MotoGP gibt es ein deutlich größeres Medieninteresse. Natürlich wird er durch seine hohe Qualität und seine Ergebnisse sehr große Erwartungen schüren und beim ersten Rennen viele Fans zum TV ziehen."

"Seine Chancen? Ich weiß es nicht, weil das von vielen Dingen abhängt. Doch er kann sich sehr schnell anpassen, wie er bereits in der Moto3 gezeigt hat", analysiert KTM-Edeltestfahrer Dani Pedrosa, der bei Acostas Anpassung an die KTM RC16 sicher helfen wird.

Acosta hat bereits angemerkt, dass er sehr froh ist, von Pedrosa bei KTM einige Hinweise zu erhalten. Diese Aussage schmeichelt Pedrosa. "Natürlich ist es schön, von ihm dieses Kompliment zu erhalten. Es zeigt, dass er jemand ist, der sich einen genauen Überblick verschafft und in der Zukunft richtig stark sein will. Er befasst sich bereits mit dem kommenden Jahr, was sehr gut verdeutlicht, wie clever er ist", so der langjährige MotoGP-Pilot.

