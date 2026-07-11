"Karma existiert nicht": Marc Marquez über Schlüsselbeinbruch bei Bezzecchi

So traumhaft die MotoGP-Saison 2026 für Marco Bezzecchi begonnen hat und bis in den Monat Mai hinein verlaufen ist, so alptraumhaft hat sie sich seit Juni für ihn weiterentwickelt. Negativer Höhepunkt ist die Verletzung, die sich Bezzecchi nun am Samstag beim Highsider im Qualifying zum Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring zugezogen hat.

Zur Erinnerung: An den ersten drei Rennwochenenden der Saison (Thailand, Brasilien, USA) feierte Bezzecchi auf der Werks-Aprilia drei Grand-Prix-Siege, wobei er auf dem Weg zu diesem Hattrick jede einzelne Runde dieser drei Sonntagsrennen anführte!

Ende Mai gelang "Bez" beim Grand Prix von Italien in Mugello der umjubelte Triumph vor heimischem Publikum. Sowohl für ihn selber als auch für Aprilia war es der erste Heimsieg. Dann aber hat sich die Saison für die von vielen schon als Topfavorit auf den WM-Titel 2026 angesehene Paarung Bezzecchi/Aprilia plötzlich zum Schlechten gewendet.

Im Grand Prix von Ungarn Anfang Juni im Balaton Park wurde Bezzecchi unverschuldet in den Startcrash verwickelt, den ausgerechnet Teamkollege Jorge Martin ausgelöst hatte.

Zwei Wochen später durfte Bezzecchi am Grand Prix von Tschechien in Brünn am Sonntag nicht teilnehmen, weil er nach seinem Sturz tags zuvor im Sprint einen Sportwart geohrfeigt hatte und gesperrt wurde. Eine weitere Woche später hatte Bezzecchi im Grand Prix der Niederlande in Assen einen wilden Sturz bei hohem Tempo und hatte viel Glück, bei dieser Gelegenheit einer Verletzung noch entkommen zu sein.

Am Samstag nun, im Qualifying zum Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring, ist Bezzecchi wieder gestürzt - und diesmal hat er sich tatsächlich verletzt. Der Highsider im Q2-Segment des Qualifyings in Kurve 7 hat für "Bez" als schmerzhafte Konsequenz "eine vollständige und verschobene Fraktur des linken Schlüsselbeins" zur Folge. So hieß es im Aprilia-Statement, das am frühen Nachmittag kurz nach der medizinischen Untersuchung im Medical-Center der Strecke veröffentlicht wurde.

Kämpferische Worte von Bezzecchi nach Schlüsselbeinbruch

Bereits am Sonntag soll Bezzecchi operiert werden, und zwar von Doktor Porcellini in Italien. Das teilte Aprilia im Statement vom frühen Samstagnachmittag noch mit. Am Abend hat sich Bezzecchi auf Instagram zu Wort gemeldet. Dort schreibt er: "Es ist eine zähe Phase, aber wir sind zäher. Ich werde auf die Strecke zurückkehren und werde mich wieder an die Arbeit machen. Nichts wird mich dazu bringen, aufzugeben! Wir sehen uns."

Bereits kurz bevor am Samstagnachmittag auf dem Sachsenring der Sprint ohne Bezzecchi über die Bühne gegangen ist, äußerte sich Aprilia-Teammanager Paolo Bonora in der TV-Übertragung von MotoGP SEG, dem Nachfolger von Dorna Sports als MotoGP-Promoter.

"Damit hatten wir natürlich nicht gerechnet", so Bonora und weiter: "Wir mussten uns ja mit ihm ohnehin schon von drei Nullnummern aus den drei vorherigen Wochenenden erholen. Da kommt das jetzt natürlich denkbar ungelegen, vor allem für ihn."

In der Tat hat Bezzecchi aufgrund des Startcrashs im Balaton Park, seiner Rennsperre in Brünn und seines Sturzes in Assen an allen drei MotoGP-Sonntagen im Monat Juni nicht gepunktet. In den Sprints an diesen drei Rennwochenenden hat er es zusammengerechnet auf mickrige 13 Punkte gebracht.

Zum Vergleich: An den ersten sieben Rennwocheneden der Saison (Buriram bis Mugello) hat Bezzecchi zusammengerechnet 173 Punkte eingefahren und hatte die MotoGP-Fahrerwertung 2026 monatelang angeführt. Seit dem Assen-Sonntag ist nun nicht mehr er der WM-Spitzenreiter, sondern es ist Jorge Martin, sein Noch-Teamkollege bei Aprilia, der für 2027 im Yamaha-Werksteam unterschrieben hat.

Aufmunternde Worte von Aprilia und Jorge Martin

Mit Blick auf die für Sonntag in Italien angesetzte Operation am gebrochenen Schlüsselbein von Bezzecchi sagte Aprilia-Teammanager Bonora in der Startaufstellung zum Sachsenring-Sprint noch: "Wir schicken ihm eine Umarmung. Er weiß, dass das gesamte Team hinter ihm steht und wir kennen seine Entschlossenheit. Es ist jetzt einfach wichtig, mit einer positiven Einstellung in die Sommerpause zu gehen, um sich bestmöglich für den zweiten Teil der Saison zu erholen."

"Um ehrlich zu sein", so Bonora weiter, "können wir von Glück reden, dass wir jetzt eine einmonatige Sommerpause vor uns haben. Die wird helfen, die Batterien aufzuladen und den zweiten Teil der Saison auf eine gute Art und Weise in Angriff zu nehmen". Das erste Rennwochenende nach der Sommerpause im MotoGP-Kalender 2026 ist am 8./9. August der Grand Prix von Großbritannien in Silverstone.

Und: Neben der von ihm angesprochenen virtuellen Umarmung schickt Bonora auch noch aufmunternde Worte in Richtung Bezzecchi. "Ich bin überzeugt, dass Marco noch immer derselbe Marco Bezzecchi aus Mugello ist", denkt der Aprilia-Teammanager an den Triumph beim Italien-Grand-Prix zurück. "Ich kann ihm nur immer wieder sagen: Erinnere dich daran, dass du derselbe Marco bist, der du in Mugello warst. Erinnere dich daran, dass du noch immer derselbe Marco Bezzecchi bist, der in Mugello auf so großartige Weise gewonnen hat."

Auch Bezzecchis Teamkollege Jorge Martin, der am Samstagnachmittag mit P6 im Sachsenring-Sprint seinen WM-Vorsprung auf nun elf Punkte vergrößert hat, denkt an ihn. "Ich sende Marco die besten Genesungswünsche, denn es ist nicht schön, dass er eine so schwierige Phase durchmacht. Aber so ist der Rennsport. Er weiß, wie man nach Verletzungen zurückkommt. Er ist ein starker Fahrer und ich glaube, er wird im Kampf [um die WM] weiter eine Rolle spielen. Womöglich kommt er sogar noch stärker zurück", so Martin.

Marc Marquez in Erinnerung an Indonesien 2025: "Karma existiert nicht"

Nicht nur Jorge Martin, auch Marc Marquez ist einer derer, die in der WM-Tabelle von Bezzecchis aktuell schwieriger Phase profitieren. Der MotoGP-Weltmeister von 2025 in Diensten des Ducati-Werksteams hat seit dem Ungarn-Wochenende von Anfang Juni schon 69 Punkte auf Bezzecchi gutgemacht. Und es könnten noch weitere Punkte hinzukommen.

Pikant ist, dass Marquez selber in der Schlussphase der Saison 2025, als er bereits als Weltmeister feststand, mehrere Rennwochenenden verpasst hat. Der Grund war damals die erneute Verletzung an seiner rechten Schulter. Und zu dieser erneuten Verletzung wiederum kam es, als in der ersten Runde des Grand Prix von Indonesien in Mandalika der unglücklich von Bezzecchi ausgelöste Crash passierte.

Marquez hütet sich aber davor, jetzt da Bezzecchi verletzt ist, von so etwas wie womöglich "ausgleichender Gerechtigkeit" zu sprechen. "Karma existiert nicht", sagt Marquez nach seinem Sprint-Sieg auf dem Sachsenring und erinnert an seine Fehde mit Valentino Rossi: "Seit 2015 habe ich das Wort Karma immer wieder gelesen. Seither habe ich sechs WM-Titel gewonnen. Wenn das mit Karma gemeint ist, dann soll es mir recht sein. Aber noch einmal: Karma existiert nicht."

"Alle Fahrer", so Marc Marquez weiter, "riskieren auf der Strecke eine Menge. Ich wünsche Marco nur das Beste. Schon nach dem Indonesien-Unfall habe ich gepostet, Marco in Ruhe zu lassen, denn solche Dinge können im Rennsport einfach passieren".

Alex Marquez von Bezzecchis Sturz nicht überrascht

Nicht nur Marc Marquez, auch Alex Marquez kennt das Gefühl, aufgrund von Verletzungen mehrere Rennen zu verpassen. Im Falle des Gresini-Piloten war der Horrorcrash beim diesjährigen Grand Prix von Katalonien in Barcelona der Grund, dass er an den folgenden drei Grands Prix (Italien, Ungarn, Tschechien) nicht teilnehmen konnte.

Angesprochen auf Bezzecchis Schlüsselbeinbruch antwortet Alex Marquez nach P2 im Sachsenring-Sprint: "Für ihn tut es mir wirklich leid. Ich wünsche ihm vor allem eine rasche Genesung. Er ist ein schneller Fahrer, der ja schon in Assen einen Sturz hatte."

"Wenn du körperlich nicht zu 100 Prozent fit bist, dann ist dein Kopf vielleicht manchmal weiter als dein Körper. Und dann passieren Fehler, mit denen du nicht rechnest. Schließlich war es ein ähnlicher Sturz wie er in der Vergangenheit auch schon Marc und ein paar anderen Fahrern mit Verletzung passiert ist. Ich wünsche Marco eine rasche Erholung. Er hat jetzt die gesamte Sommerpause, um in Silverstone stärker zurückzukommen", so Alex Marquez.

Marc Marquez rechnet mit weiteren Verletzungen

Derweil hat Marc Marquez abgesehen von seiner "Karma"-These noch weitere Gedanken zum Sachsenring-Highsider von Bezzecchi: "So ist das eben. Das bringen 44 Rennen mit sich. Die Intensität in dieser Rennserie ist enorm. Ich will es nicht sagen, aber es werden noch mehr Leute Rennen verpassen, weil diese Meisterschaft so intensiv ist. Eine ganze Saison mit 44 Rennen ohne Verletzungen zu bestreiten, das ist sehr schwierig. Ich wünsche Bezzecchi eine schnelle Genesung."

Und: Was Marquez auch noch wichtig ist zu betonen, das ist seine Kritik an den Kiesbetten, wie er sie bereits vor zwei Wochen in Assen ausgesprochen hat. Nach dem Sachsenring-Sturz von Bezzecchi sagt der amtierende MotoGP-Weltmeister nun: "Wieder einmal hat sich ein Fahrer im Kiesbett verletzt. Wieder war es eine Kante, eine Stufe. So habe ich mich in Indonesien verletzt, so hat sich Fermin [Aldeguer] in Assen verletzt hat, und so hat sich jetzt Bezzecchi verletzt."

"Es ist immer das gleiche Problem. Offensichtlich entgeht einem immer etwas, aber diese Dinge sollten wirklich gelöst werden. Wir befinden uns im Jahr 2026 und ich glaube, all diese offenen Punkte lassen sich verbessern", nimmt Marc Marquez einmal mehr die Rennstreckenbetreiber und den Motorrad-Weltverband FIM in die Pflicht.