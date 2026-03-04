Katar-GP auf der Kippe: Das sagt MotoGP-Boss Carmelo Ezpeleta

Die Austragung des Katar-GP steht auf der Kippe. MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta hat eingeräumt, dass eine Durchführung am 12. April unter den aktuellen Umständen schwierig sei. Eine Absage ist zwar noch nicht beschlossen, doch vieles deutet auf eine mögliche Verschiebung des vierten Saisonrennens hin.

Der Konflikt im Nahen Osten beeinflusst mehrere internationale Sportveranstaltungen. So wurde der Auftakt der Langstrecken-WM WEC in Katar wegen des Iran-Kriegs bereits offiziell verschoben. Auch an einer Durchführung der Formel-1-Rennen in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) bestehen Zweifel.

In der MotoGP steht der für den 10. bis 12. April geplante Grand Prix von Katar zur Disposition. Während die Saison am vergangenen Wochenende in Thailand gestartet ist, laufen im Hintergrund intensive Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort.

Katar-Absage möglich - Verschiebung auf später

Geschäftsführer Ezpeleta hat bei einer Pressekonferenz von Estrella Galicia in Madrid jüngst deutlich gemacht, dass man alle Optionen prüfe, aber nichts überstürzen werde.

"Wir haben immer einen Plan B. Wir müssen abwarten. Ich kann im Moment nicht sagen, dass wir nicht fahren werden. Seit dem, was am Sonntag passiert ist, stehen wir mit Katar in Kontakt, und wir werden eine Entscheidung treffen", versichert er.

"Es ist schwierig für uns, am 12. April nach Katar zu gehen, aber ich kann nicht sagen, dass wir nicht fahren werden." Sollte es zu einer Absage kommen, schließt Ezpeleta ein Ersatzrennen an einem anderen Austragungsort jedoch kategorisch aus.

"An einen anderen Ort zu gehen? Ganz sicher nicht. Wird es später in den Kalender passen? Wir sind sehr gut darin, Kalender zu machen. Wir werden bald mehr wissen. Wir warten darauf, dass sie uns etwas mitteilen. Es ist noch Zeit." Sollte das Rennen also nicht wie geplant stattfinden können, werde es später nachgeholt.

Marquez: "Da wird ein Grand Prix zweitrangig"

Aus dem Fahrerlager kommen derweil nachdenkliche Töne. Auf die mögliche Aussetzung des Katar-Grand-Prix angesprochen, sagt Marc Marquez auf derselben Pressekonferenz: "Es wurde noch nichts besprochen, aber wenn solche Dinge in der Welt passieren, ist die Austragung eines Grands Prix zweitrangig."

Noch ist keine endgültige Entscheidung gefallen. Die Verantwortlichen warten auf weitere Informationen aus Katar, ehe sie eine verbindliche Aussage treffen. Hinter den Kulissen dürfte bereits intensiv an möglichen Szenarien gearbeitet werden, um den engen Rennkalender entsprechend anzupassen.

Ezpeleta betont dabei die organisatorische Erfahrung der Serie, was Terminverschiebungen angeht. Gleichzeitig signalisiert er, dass Sicherheit und Planbarkeit oberste Priorität haben.

Saisonauftakt sportlich wie organsatorisch top

Während die Lage rund um Katar angespannt bleibt, zieht Ezpeleta ein durchweg positives Fazit zum Saisonauftakt in Thailand: "Außergewöhnlich. Es hätte nicht besser laufen können. Es gab eine Rekordkulisse in Thailand, und trotz der Stürze wurde niemand verletzt", freut er sich über den gelungenen Auftakt.

Zur Diskussion um jüngste Sanktionen im Fahrerlager will sich Ezpeleta nicht öffentlich äußern: "Ich kommentiere nicht, was die Rennkommissare tun. Das ist meine Pflicht. Am Ende des Jahres sprechen wir mit der FIM und sagen ihnen, was wir denken. Ich sage nicht, ob das Ende neulich gut war oder nicht."

Auch beim Thema Streckensicherheit bleibt der CEO konsequent. Mit Blick die Verlegung des Australien-Grand-Prix von Phillip Island nach Adelaide ab 2027 versichert er: "Es ist ein sicheres Rennen, kein Stadtrennen. Wir gehen an einen fantastischen Ort, mitten in einer Stadt, aber mit allen Sicherheitsmerkmalen."

"Ich hoffe, dass wir keine Probleme mehr mit Wind und Regen haben werden. Jetzt ist es leicht zu sagen, dass Phillip Island eine sehr schöne Strecke ist, was sie auch ist. Aber Sicherheit kommt vor allem. Suzuka ist wunderschön, und weil es nicht sicher ist, fahren wir nicht dorthin. Sicherheit kommt zuerst", so Ezpeleta.