Kein Ersatz für Joan Mir in Misano? Suzuki-Testfahrer ebenfalls nicht fit

Nachdem klar ist, dass Joan Mir nach seinem Highsider in Spielberg für den nächsten Grand Prix in Misano ausfällt, ist Suzuki in der Bredouille. Denn der eigentliche Ersatzkandidat, Suzuki-Testfahrer Sylvain Guintoli, ist unpässlich.

Der Franzose verletzte sich Anfang August bei der Vorbereitung auf das 8-Stunden-Rennen von Suzuka und ist weiterhin außer Gefecht gesetzt. Auf Twitter schrieb er in Richtung Mir: "Gute Besserung, mein Freund. Leider erhole ich mich auch gerade von einer Verletzung, die ich mir in Suzuka zugezogen habe."

Das Reglement besagt, dass ein Fahrer ersetzt werden muss, wenn er zehn Tage oder länger ausfällt. Und da zwischen Spielberg und Misano ein rennfreies Wochenende liegt, ist Suzuki eigentlich verpflichtet, einen Ersatzfahrer zu nominieren.

Die letzte Alternative wäre, den japanischen Testfahrer Takuya Tsuda einzusetzen. Doch er hat in seiner gesamten Karriere nur einen Grand Prix bestritten, nämlich in Jerez 2017, wo er mit mehr als anderthalb Minuten Rückstand auf den Sieger Dani Pedrosa als Letzter ins Ziel kam. Zudem kennt er Misano nicht.

Suzuki selbst kündigte im Verletzungsupdate zu Mir an: "In den kommenden Tagen werden Suzuki und die Dorna die beste Lösung für Misano evaluieren." Das könnte auch bedeuten, dass man sich darauf einigt, auf einen Ersatz ganz zu verzichten, sodass Alex Rins der einzige Suzuki-Fahrer in Misano sein würde.

Auch mit Blick auf den anschließenden Test könnte Suzuki das verschmerzen, da dieser für die Marke ohnehin belanglos ist. Schließlich verlässt sie die MotoGP zum Ende der Saison.

Was die Rückkehr von Mir betrifft, ist Suzuki aber zuversichtlich, dass er bis zum Grand Prix von Aragon (16. bis 18. September) wieder fit sein wird. Die Ärzte stellten bei dem Spanier "Knochen- und Bänderverletzungen an seinem rechten Knöchel fest, die eine Pause für mindestens die nächsten 15 Tage erfordern".

