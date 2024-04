Kein Grip im Sprint: Bagnaia und Bastianini rätseln über die Gründe

Das Ducati-Werksteam hatte im Sprintrennen auf dem Circuit of The Americas große Mühe. Enea Bastianini verlor rasch den Anschluss an die Spitzengruppe und wurde von mehreren Fahrern überholt. In der Schlussphase befand sich der Italiener in einer großen Gruppe ab Platz sechs. Am Ende konnte er noch KTM-Fahrer Jack Miller knacken und diesen sechsten Platz erobern.

Große Mühe hatte auch Weltmeister Francesco Bagnaia. Schon sein Start war nicht optimal. "Beim Start hat das Hinterrad durchgedreht", seufzt der Weltmeister. Er verlor aus der zweiten Startreihe einige Positionen und beendete die erste Runde nur als Zehnter.

Große Akzente konnte Bagnaia in der Folge nicht setzen. Er überholte schließlich noch Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) und Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) und sammelte als Achter zwei WM-Punkte.

Als Bagnaia zurück an die Box kam, inspizierte er sofort den Hinterreifen. "Es war viel schwieriger als am Vormittag im zweiten Training. Das Hinterrad ist ständig weggerutscht. Es war sehr schwierig, gut zu performen", sagt er nach dem Sprint.

Ganz ähnliche Aussagen trifft Bastianini: "Ja, es war ein sehr hartes Rennen. Das Hauptproblem war der Grip am Hinterrad - null. Es war das schlimmste Gefühl des Wochenendes. Wir müssen die Gründe dafür verstehen."

"Für mich war es unmöglich, an der Spitzengruppe dranzubleiben. Ich habe alles probiert, aber wenn ich etwas aggressiver am Gas war, ist das Hinterrad weggerutscht. Es war unmöglich. Der Grip war niedriger als im Qualifying oder gestern. Für uns war es noch schlimmer."

In der WM ist Bagnaias Rückstand auf Jorge Martin auf 39 Punkte angewachsen Foto: Motorsport Images

Was die Ursache dafür sein könnte, das wusste Bastianini unmittelbar nach dem Sprint nicht. Während Sieger Maverick Vinales mit der Aprilia mittlere bis hohe 2:02 Minuten fahren konnte, waren die beiden roten Maschinen deutlich langsamer.

Bagnaia fuhr mittlere 2:03 Minuten. "Was mich so ärgert ist, dass ich am Vormittag super schnell war. Meine Pace zählte zu den Schnellsten", ist er überzeugt. Aber "es war unmöglich, diese Pace am Nachmittag zu fahren. Am Vormittag war der Reifen 14 Runden alt."

"Am Nachmittag bin ich mit einem neuen Reifen gefahren und war sechs Zehntelsekunden langsamer. Es wäre unmöglich gewesen, 2:02,8 oder 2:02,9 zu fahren. Wir müssen das für das morgige Rennen verstehen."

Hat Bagnaia darüber schon mit Michelin gesprochen? "Noch nicht, aber wir haben dafür Zeit und müssen die Daten checken. Vielleicht lag es an der Temperatur, vielleicht lag es an den Bedingungen."

"Ich habe die Rundenzeiten von Maverick gesehen und sie waren unglaublich. Mein Ziel, meine Ambition und mein Gefühl war, dass ich die gleiche Pace wie Maverick fahren könnte. Sicherlich war heute alles schlecht, aber wir werden nicht alles verändern. Vielleicht reicht ein anderer Hinterreifen und wir sind wieder okay."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.