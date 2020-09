Kein MotoGP-Rennen in Mugello: Valentino Rossi neidisch auf die Formel 1

Während die MotoGP am Wochenende in Misano das erste von zwei Renn-Wochenenden in Angriff nimmt, gastiert die Formel 1 für den Grand Prix der Toskana im etwa 100 Kilometer Luftlinie entfernten Mugello.

Lewis Hamilton und der Rest der Formel 1 absolvieren zum ersten Mal ein Renn-Wochenende auf dem Autodrome Internazionale del Mugello. Valentino Rossi, der in diesem Jahr auf den Italien-Grand-Prix in Mugello verzichten muss, geht davon aus, dass die Formel-1-Piloten das Fahren auf der MotoGP-Traditionsstrecke genießen werden.

"Ich bin sehr neidisch, weil wir in diesem Jahr nicht in Mugello fahren. Für mich und viele andere Fahrer ist es die beste Strecke der Welt mit einem Motorrad, aber auch mit einem Auto. Ich fuhr zwei Mal mit dem Ferrari-Formel-1-Auto dort. Es war unglaublich", kommentiert Rossi.

Vier statt zwei Räder: Valentino Rossi testete mehrfach in Mugello Foto: Ferrari

"Einmal war es nass und ziemlich unglaublich, vor allem in Casanova/Savelli. Arrabbiata 1 und Arrabbiata 2. In Arrabbiata 2 fährt man mit einem Formel-1-Auto Vollgas und erreicht etwa 275 km/h. Die Kurve ist komplett blind, weil man mit einem Formel-1-Auto im Gegensatz zur MotoGP tiefer sitzt. Man sieht deshalb nicht den Kurvenausgang", erinnert sich Rossi an seine Tests mit dem Ferrari.

"Ich denke, dass sie es genießen werden", bemerkt Rossi mit einem Blick auf den Grand Prix der Toskana. "Ich bin sehr gespannt darauf, am Sonntag die Formel 1 zu verfolgen. Ich denke, dass der Kurs ein bisschen schmal für die Autos ist, die sehr groß sind. Doch alle werden Mugello genießen, denke ich."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.