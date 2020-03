Kein MotoGP-Start in Austin: Rennen wird ans Jahresende verschoben

Wie befürchtet fällt auch der Große Preis der USA in Austin dem Coronavirus zum Opfer. Damit verschiebt sich der Saisonauftakt der MotoGP-Klasse weiter nach hinten. Sie hatte aufgrund verschärfter Einreisebedingungen schon in Katar nicht starten können. Am vergangenen Wochenende fuhren nur Moto2 und Moto3.

Der Thailand-Grand-Prix, ursprünglich die zweite Station im Rennkalender, wurde für alle Klassen in den Oktober verschoben. Nun kann auch der Termin in Austin am 5. April nicht eingehalten werden. Dort war jüngst der Ausnahmezustand ausgerufen worden, einhergehend mit dem Verbot von Veranstaltungen ab einer bestimmten Größe.

Das zieht weitere Veränderungen im MotoGP-Kalender nach sich, der erst am vergangenen Donnerstag aktualisiert worden war. Demnach wird der Große Preis der USA ans Jahresende auf den 15. November verschoben, sodass Argentinien nun den Start der MotoGP in die Saison 2020 markiert. Hier soll am 19. April gefahren werden.

Valencia, dem vertraglich zugesichert ist, dass es das Saisonfinale austrägt, rückt auf den 22. November. So wird Platz für den Austin-Ausweichtermin geschaffen. Bereits in der vergangenen Woche hatte Dorna-Boss Carmelo Ezpeleta betont, dass man notfalls bis Weihnachten fahren könnte, um möglichst viele Rennen sicherzustellen.

Der neue MotoGP-Rennkalender 2020 (Stand 10. März):

08. März: Katar/Losail (nur Moto2 und Moto3)

19. April: Argentinien/Termas de Rio Hondo

03. Mai: Spanien/Jerez

17. Mai: Frankreich/Le Mans

31. Mai: Italien/Mugello

07. Juni: Katalonien/Barcelona

21. Juni: Deutschland/Sachsenring

28. Juni: Niederlande/Assen

12. Juli: Finnland/KymiRing

09. August: Tschechien/Brünn

16. August: Österreich/Spielberg

20. August: Großbritannien (Silverstone)

13. September: San Marino/Misano

27. September: Aragon/Alcaniz

04. Oktober: Thailand/Buriram

18. Oktober: Japan/Motegi

25. Oktober: Australien/Phillip Island

01. November: Malaysia/Sepang

15. November: USA/Austin

22. November: Valencia/Ricardo Tormo

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.