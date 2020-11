Rückschlag für Yamaha: Valentino Rossi erneut positiv getestet

Weiterer Rückschlag für Valentino Rossi: Der Yamaha-Werkspilot wurde am Dienstag zwischen den Valencia-Rennen erneut positiv das Coronavirus getestet. Somit darf die Startnummer 46 am bevorstehenden Wochenende nicht beim Valencia-Grand-Prix antreten.

Am vergangenen Wochenende kehrte Rossi zurück, nachdem er die beiden Aragon-Rennen verpasst hatte. Bei der Rückreise aus Le Mans (Frankreich) hatte sich Rossi mit dem Coronavirus infiziert und musste sich daraufhin in Quarantäne begeben.

Zwei negative Tests ermöglichten Rossi die Teilnahme am Europa-Grand-Prix in Valencia. Rossi konnte erst am Samstag ins Geschehen eingreifen, weil er einen zweiten Test abwarten musste. Superbike-WM-Pilot Garrett Gerloff vertrat Rossi am Freitag in den beiden verregneten Trainings. Der US-Pilot wurde bereits kontaktiert und befindet sich in Valencia.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 1 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 2 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 3 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 4 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 5 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 6 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 7 / 7 Foto: Dorna Sports

Offen ist, ob sich Rossi am vergangenen Wochenende erneut angesteckt hat oder ob die negativen PCR-Tests fehlerhaft waren. Im Yamaha-Werksteam gab es mehrere Corona-Fälle. Zuletzt erwischte es Teammitglieder aus der Crew von Maverick Vinales. Auch Yamaha-Teamdirektor Massimo Meregalli musste sich in Quarantäne begeben.

Die MotoGP-Saison 2020 ist für Rossi die Abschiedstournee als Yamaha-Werkspilot. Nach drei Stürzen in Folge und den beiden Corona-bedingten Nullern in Aragon folgte am vergangenen Wochenende ein Ausfall auf Grund eines technischen Defekts.

Bisher sammelte der 41-jährige Italiener magere 58 Punkte und liegt damit auf der 15. Position der Fahrerwertung.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.