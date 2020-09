Kein Start von Stefan Bradl in Misano 2: Problem mit Arm größer als gedacht

Stefan Bradl wird den Grand Prix der Emilia Romagna auf dem Misano-World-Circuit nicht bestreiten können. Nach dem ersten Freien Training musste der Deutsche das Handtuch werfen. Der Nerv in seinem rechten Arm bereitet weiterhin Probleme.

Am vergangenen Wochenende traten beim ersten Rennen in Misano diese Probleme auf. Bradl wurden im Rennen die beiden kleinen Finger der rechten Hand taub. In den vergangenen Tagen ließ er sich daheim in Deutschland behandeln.

Bradl kehrt nach Misano zurück und fuhr Freitagvormittag 21 Runden. Er klassierte sich mit 1,6 Sekunden Rückstand auf dem 20. Platz. Anschließend wurde die Entscheidung getroffen, dass der Honda-Fahrer das restliche Wochenende nicht bestreiten wird.

"Leider habe ich immer noch Probleme mit meinem rechten Arm. Leider kann ich nicht sicher und konstant fahren", heißt es von Bradl in einer ersten Stellungnahme. Er verrät außerdem, dass er Anfang der Woche eine kleine Operation hatte.

Im Vormittagstraining fuhr Stefan Bradl 21 Runden Foto: Motorsport Images

"Als sie den Arm geöffnet hatten, haben sie gesehen, dass die Situation komplizierter als gedacht ist. Ich bin trotzdem nach Misano gekommen und hatte die Absicht das Rennen zu bestreiten. Mein Arzt hat mir gesagt, dass es okay wäre."

"Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf sichere Weise eine komplette Renndistanz fahren kann. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass ich bis zum kommenden Wochenende in Barcelona pausieren werde." Dort soll Bradl in sieben Tagen wieder fahren.

Für Honda ist es ein weiterer Rückschlag. Marc Marquez ist verletzungsbedingt ausgefallen. Cal Crutchlow muss nach einer Operation pausieren und nun auch Bradl. Somit hat Honda in Misano nur noch Takaaki Nakagami und Alex Marquez im Einsatz.

