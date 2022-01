Kein Test für Stefan Bradl am Montag: Motorrad vom Jerez-Test nicht in Sepang

Audio-Player laden

Am dreitägigen Shakedown-Test in Sepang (Malaysia) dürfen auch die Testfahrer der MotoGP-Hersteller teilnehmen. Am Montag fehlte aber Honda. Eigentlich hätte Stefan Bradl die Arbeit fortsetzen sollen, aber es gab ein Problem mit der Fracht. Das Motorrad war noch nicht vor Ort.

Vergangene Woche hat Bradl mit der neuen RC213V in Jerez mit einigen Superbike-Teams getestet. Honda war die einzige MotoGP-Marke, die diese Testgelegenheit in Südspanien wahrgenommen hat. Nach Testende am Freitag flog das Testteam nach Malaysia.

Allerdings gab es Probleme mit der Luftfracht. Der Container mit dem Motorrad verzögerte sich und traf nicht rechtzeitig an der Strecke ein. Trotzdem wurde am Montag in der Honda-Box gearbeitet. Die Mechaniker bereiteten Motorräder vor, die für später in dieser Testwoche gedacht waren.

Man geht davon aus, dass Bradl am Dienstag und Mittwoch fahren wird können. Der Jerez-Prototyp soll ebenfalls in den kommenden Tagen an der Sepang-Strecke eintreffen. Die beiden offiziellen Testtage für alle Werksfahrer finden am Samstag und Sonntag statt.

Dann werden die Honda-Werksfahrer Marc Marquez, Pol Espargaro, Alex Marquez und Takaaki Nakagami die Arbeit aufnehmen. Für Marc Marquez wird es die erste Gelegenheit sein, die weiterentwickelte, neue Honda zu testen.

Eine erste Version hat der sechsmalige MotoGP-Weltmeister im vergangenen September in Misano ausprobiert. Den Novembertest musste Marquez wegen seiner Sichtprobleme auslassen. Ob Bradl nach dem Shakedown-Test auch am Wochenende fährt, ist derzeit noch offen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.