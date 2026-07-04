"Kein Veto von uns": Michelin erklärt Streitpunkte um MotoGP-Reifentests

Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die Saison 2027 auf Hochtouren. Jüngst gab es nach dem Grand Prix von Tschechien einen Test mit den neuen 850er-Prototypen und Pirelli-Reifen. Erstmals durften Stammfahrer die neuen Motorräder und Reifen ausprobieren.

Allerdings kam nur eine Handvoll Stammfahrer zu dieser Möglichkeit. Marc Marquez testete für Ducati, da er im Team bleibt. Das galt auch für Toprak Razgatlioglu, der im nächsten Jahr weiterhin im Pramac-Yamaha-Team bleibt.

Es ist üblich, dass Fahrer, die den Hersteller wechseln, nicht testen dürfen. Es gab aber Ausnahmen, denn so testete Pedro Acosta für KTM, obwohl er zu Ducati wechselt.

Auch Honda griff auf die Erfahrung von Joan Mir und Luca Marini zurück, obwohl beide Honda verlassen werden. Viele Fahrer, die nicht testen durften, äußerten Kritik daran. Für sie ging es vor allem um die Reifen.

Sie hätten die Pirelli-Reifen gern mit den noch aktuellen 1.000er-Prototypen getestet. Denn ansonsten haben sie erst am 1. Dezember, dem Dienstag nach dem Saisonfinale in Valencia, die Möglichkeit, die neuen Motorräder und Reifen zu testen.

Piero Taramasso, der Michelin-Manager für Motorradrennsport, weist die Kritik zurück, dass Michelin sich quergestellt und Tests mit den 1.000er-Prototypen und Pirelli verhindert habe: "Es war keine Entscheidung von Michelin."

"Wie immer ist es eine Entscheidung, die gemeinsam von Michelin, Pirelli, Dorna und der MSMA getroffen wurde", so Taramasso bei Motorsport.com Italien, einer Schwesterseite von Motorsport-Total.com.

Piero Taramasso weist die Kritik einiger Fahrer zurück Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images

"Ich kann auch sagen, dass die Diskussion darüber sehr kurz war, auch weil es eine logische Entscheidung war. Die Grundidee war, dass die Motorräder von 2026 die Tests mit den Reifen von 2026 absolvieren."

"Und die Motorräder von 2027 mit den Reifen von 2027, also mit dem anderen Hersteller, ohne die Dinge zu vermischen. Und wenn man sich gut erinnert, wurde der allererste Test tatsächlich mit angepassten 1.000er-Motorrädern durchgeführt."

Dieser Test wurde im September 2025 in Misano durchgeführt. Die Testfahrer der fünf Hersteller fuhren die Pirelli-Reifen mit den aktuellen Motorrädern, bei denen die Leistung und die Aerodynamik etwas reduziert wurden.

"Das ist der Beweis dafür, dass es keine Art von Veto gab", betont Taramasso. "Danach wurde entschieden, dass es diese Trennung geben würde, sobald es die echten Prototypen für 2027 gebe."

Der Testtag in Brünn fand hinter verschlossenen Toren statt. Im September wird es am Montag nach dem Grand Prix von Österreich einen weiteren Testtag geben. Auch dieser Tag wird in Spielberg hinter verschlossenen Toren stattfinden.

"In Brünn waren die Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das werden sie auch in Österreich sein, und der Grund ist einfach: weil es bestehende Verträge gibt, die einzuhalten sind", so Taramasso bei unseren Kollegen von GPOne.com.

Während Pirelli ab der Saison 2027 die MotoGP und somit alle drei Grand-Prix-Klassen mit Reifen ausrüstet, geht Michelin den umgekehrten Weg und wird künftig statt Pirelli die Superbike-WM ausstatten.

Auch Michelin arbeitet bereits daran, passende Reifen für die seriennahe Meisterschaft zu entwickeln. "Wir haben Anfang Juni Tests in Aragon durchgeführt, mit den Motorrädern und den offiziellen Fahrern."

"Und diese fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir haben weder Fotos noch Mitteilungen veröffentlicht, und dasselbe passiert jetzt mit umgekehrten Rollen in der MotoGP", so Taramasso. "Man muss Verträge und Rahmenbedingungen bis zum Ende des Jahres respektieren. Wir haben nichts weiter verlangt."