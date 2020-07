Keine MotoGP auf DAZN? Streaming-Dienst enttäuscht Fans

Verwirrung um die Live-Übertragung der MotoGP in Deutschland: Noch Anfang des Jahres hatte der Streaming-Dienst DAZN verkündet, die Motorrad-WM wie im Vorjahr auch 2020 zu zeigen. Von einem umfangreichen Rechtepaket für alle WM-Klassen plus MotoE war die Rede. Doch die Ernüchterung kam an diesem Freitag.

Denn wer die ersten Trainings von Moto3, Moto2 und MotoGP auf DAZN verfolgen wollte, wurde enttäuscht. Anders als erwartet fand keine Übertragung statt, was in den sozialen Netzwerken für verwunderte Nachfragen sorgte. Die meisten Fans waren von einer regulären Übertragung ausgegangen, da von offizieller Seite bisher nichts Gegenteiliges kommuniziert worden war.

Im Internet kursieren bis dato nur Screenshots von Antworten des Kundendienstes. Dort heißt es: "Es steht aktuell noch nicht fest, ob wir das kommende MotoGP-Rennen übertragen werden." Entsprechende Neuigkeiten werde man auf Facebook und Twitter bekanntgeben.

An anderer Stelle schreibt das Help-Center von DAZN auf Twitter: "Aktuell haben wir keine Rechte mehr an der MotoGP. Sollte sich jedoch noch etwas ändern, werden wir das natürlich kommunizieren." Man scheint im Hintergrund also weiter Gespräche zu führen - mit offenem Ausgang. Die Gründe für den Verlust der Rechte liegen bis auf Weiteres im Dunkeln.

Das verwundert vor allem deshalb, weil man den Saisonauftakt in Katar im März, der wegen Corona ohne die MotoGP stattfand, noch live gestreamt hatte. Alternativ können Zuschauer die MotoGP in Jerez bei ServusTV oder im offiziellen Stream der Dorna auf MotoGP.com verfolgen.

Die Trainings am Freitag und Samstagvormittag sowie die Warm-ups am Sonntag werden nicht im TV gezeigt. Sie sind über den ServusTV-Stream (allerdings nur in Österreich) oder die MotoGP-Website empfangbar. Einen deutschen Kommentar gibt es dafür nicht. Eine ausführliche Übersicht der MotoGP-Übertragung am Wochenende finden Sie hier.

Mit Bildmaterial von DAZN.