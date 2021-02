Keine MotoGP und Superbike-WM: Brünn plant in Zukunft ohne WM-Läufe

Auf Grund der ausbleibenden Neuasphaltierung hat das Automotodrom Brünn den reservierten Platz im Kalender der MotoGP verloren (mehr Infos). Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise bewilligte die Regierung keine ausreichenden finanziellen Hilfen für die Sanierung der in die Jahre gekommenen Traditionsstrecke in Südmähren (mehr Infos).

In einer Mitteilung haben die Verantwortlichen der Rennstrecke verkündet, dass vorerst ohne die MotoGP und die Superbike-WM geplant wird. Im Automotodrom Brünn wird es in der Saison 2021 nur nationale Rennserien, Klassik-Veranstaltungen und Trackdays für Hobbyfahrer geben.

"Der vorläufige Kalender für 2021 umfasst traditionelle Rennserien, die viele Zuschauer anlocken und bei den Motorsport-Fans beliebt sind. Gleichzeitig hat das Management des Automotodrom Brünn entschieden, in der Zukunft keine WM-Läufe zu veranstalten", teilen die Verantwortlichen mit.

Die üppigen Naturtribünen waren bei den Fans sehr beliebt Foto: Motorsport Images

Ohne Hilfen von der Politik sind Events wie der Tschechien-Grand-Prix oder ein WSBK-Lauf nicht durchführbar, meint Direktorin Ivana Ulmanova von der bei den Fahrern beliebten Rennstrecke unweit der Stadt Brünn.

"Wir haben viele Jahre Erfahrung in der Organisation von WM-Läufen und sind mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen gut vertraut. Kein sportliches oder kulturelles Event auf WM-Niveau ist aus wirtschaftlicher Sicht durchführbar, wenn es keine öffentliche Unterstützung gibt", stellt Ulmanova klar.

In der MotoGP-Saison 2020 fuhren die Piloten der Königsklasse somit zum vorerst letzten Mal auf dem 5,4 Kilometer langen Kurs - Corona-bedingt ohne Fans. Die Fahrer kritisierten den schlechten Zustand des Asphalts und stimmten in der Sicherheits-Kommission für eine Neuasphaltierung als Voraussetzung für weitere Rennen in Brünn. Die Superbike-WM fuhr 2018 zum bisher letzten Mal im Automotodrom in Brünn.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.