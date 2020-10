"Kindisch" und "nicht akzeptabel": Miguel Oliveira sauer auf Francesco Bagnaia

Alte Rivalität neu entfacht: Francesco 'Pecco' Bagnaia und Miguel Oliveira, die vor zwei Jahren den WM-Titel in der Moto2-Klasse unter sich ausgefochten hatten, gerieten am Samstag im MotoGP-Qualifying zum Grand Prix von Frankreich in Le Mans aneinander. Zu Fall kam keiner der beiden, aber Oliveira bezeichnet Bagnaias Verhalten als "kindisch". Was war passiert?

In Q2 befand sich Bagnaia gerade auf einer schnellen Runde, Oliveira hingegen auf einer langsamen Runde in Richtung Box. In Kurve 4 - der langgezogenen Rechts, mit der das Streckenlayout der 24 Stunden von Le Mans (für Autos) verlassen wird - fühlte sich Bagnaia von Oliveira aufgehalten. Der Pramac-Ducati-Pilot nahm daraufhin Tempo heraus und gestikulierte mehrfach in Richtung des Tech-3-KTM-Piloten.

Oliveiras Reaktion nach dem Qualifying, das er selbst auf P12, Bagnaia aber auf P7 abgeschlossen hat: "'Pecco' verhielt sich wie ein Kind. Nach meiner dritten Q2-Runde fuhr ich neben der Rennlinie, oder sagen wir mal Ideallinie. Ich fuhr aber nicht komplett neben der Strecke. Ich konnte ihn nicht kommen sehen."

Bagnaias Verhalten für Oliveira "nicht akzeptabel"

"Er fing an, mit den Händen herumzufuchteln. Was für mich aber das Schlimmste war: Er zog sein Bike in Richtung des meinigen herüber, so als ob er einen Crash provozieren und mich zu Fall bringen wollte", so Oliveira, der anmerkt: "Auf dem Weg in Richtung Box tat er das noch einmal."

"Meiner Meinung nach zeigt das nur, was er ist, nämlich ein Kind. Es ist nicht normal, einen anderen Fahrer wegen einer schnellen Runde in Gefahr zu bringen. Es ist nicht normal, sich so zu verhalten", unterstreicht der Portugiese seinen Unmut.

"Es mag sein, dass ich auf der Strecke Fehler mache", so Oliveira weiter, "aber ich versuche immer, meinen Gegner zu respektieren, anstatt ihm zu zeigen, dass ich ihn zu Fall bringen will. Dieses Verhalten seinerseits ist für mich nicht akzeptabel."

Bagnaia entschuldigt sich für sein Verhalten

Bagnaia reagiert mit etwas zeitlichem Abstand gefasst. "Ich muss mich bei Miguel entschuldigen", so der Moto2-Weltmeister von 2018, der sich versucht zu erklären: "In einer normalen Situation bin ich alles andere als wütend. Wenn ich aber auf jemanden treffe, der vor mir langsam herumfährt, bin ich immer sehr nervös."

"Wenn ich ihn treffe, werde ich mich bei ihm für meine Reaktion entschuldigen. Ich habe definitiv überreagiert. Ich war zu nervös und zu wütend", so Bagnaia, der jedoch gleichzeitig hinzufügt: "Ich werde ihn aber auch beten, [künftig] nach hinten zu schauen, für den Fall, dass jemand kommt."

