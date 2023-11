Knalleffekt: Dem RNF-Team werden die MotoGP-Startplätze entzogen!

Hiobsbotschaft für das Aprilia-Satellitenteam RNF! Am Montag nach dem MotoGP-Saisonfinale in Valencia gaben der Motorrad-Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und MotoGP-Promoter Dorna Sports bekannt, dass der Vertrag mit dem Team nicht verlängert wird. Somit wird das RNF-Team 2024 nicht mehr in der Königsklasse an den Start gehen.

In der Begründung heißt es, dass "wiederholte Verstöße und Verletzungen der Teilnahmevereinbarung, die das öffentliche Image der MotoGP beeinträchtigen", zu dieser Entscheidung geführt haben.

Aber es wird im kommenden Jahr aller Voraussicht nach trotzdem elf MotoGP-Teams geben. Denn das Selektionskommitee begutachtet Anfragen für ein neues Satelitenteam, das mit den Aprilia-Motorrädern weitermacht und im Prinzip die Startplätze von RNF übernehmen wird.

Bereits im Laufe des Valencia-Wochenendes gab es viele Gerüchte um das Team. Freitagabend erklärte Teamchef und Teamgründer Razlan Razali seinen Rückzug. In einer Stellungnahme des Teams hieß es, dass diese Entscheidung schon "vor einem Monat" getroffen worden ist.

Und zwar "aufgrund des Drucks, den die Teilhaber nach schlechten Leistungen und finanziellen Entscheidungen ausgeübt" haben. In der Stellungnahme vom Samstag wurden die Gerüchte über die Zukunft des Teams entschieden zurückgewiesen.

Es hieß: "Die Spekulationen über die Qualität der von Aprilia gelieferten Motorradteile aufgrund von 'angeblichen' Schulden sind falsch. Es gibt keine Schulden gegenüber Aprilia. Alle Beträge sind seit Anfang des Jahres beglichen."

Razlan Razali hat in Valencia Freitagabend seinen Rückzug erklärt Foto: Motorsport Images

"Außerdem haben wir zusätzlich zu dem, was im Vertrag stand, weiteren Mechanikern zugestimmt und die zusätzlichen Kosten erfüllt. Es stimmt, dass RNF ein Angebot für den Startplatz im Dorna-Büro in Madrid erhalten hat."

"Aber dieses Angebot wurde vor mehr als zwei Wochen offiziell abgelehnt und seitdem wurden keine weiteren Verhandlungen mehr geführt. Das RNF-Team hat keine Schulden oder Streitigkeiten mit seinen Lieferanten."

"Alle Aktivitäten werden gemäß dem Geschäftsplan und den Vertragsbedingungen mit den Lieferanten durchgeführt. Das RNF-Team ist immer noch zu 60 Prozent im Besitz von CDT SPORTS AND MEDIA SRL und zu 40 Prozent von Razlan Razali."

Wer das neue Aprilia-Satellitenteam sein wird, ist derzeit offen Foto: Motorsport Images

"Das Unternehmen RNF Racing Ltd. unterliegt einem internen Audit durch den Mehrheitsaktionär (CDT), um die internen Prozesse und die Tätigkeit der Mitarbeiter zu überprüfen." Hauptsponsor und Mehrheitseigentümer des Teams ist die rumänische Firma CryptoDATA.

Samstagabend wurde in Valencia außerdem ein neuer strategischer Partner vorgestellt. Dabei handelt es sich um die rumänische Firma UNTOLD, einem Konzertveranstalter. Aber auch diese Pläne konnten FIM, IRTA und Dorna nicht überzeugen.

Wer das Aprilia-Satellitenteam übernehmen wird, ist derzeit offen. Ein Interessent soll das amerikanische Team Trackhouse Racing sein. Dieser Rennstall steht im Besitz von Rennfahrer Justin Marks sowie Musiker Armando Christian Perez, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Pitbull. Trackhouse Racing fährt im NASCAR-Cup mit Ross Chastain und Daniel Suarez.

