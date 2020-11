Knapp 20 Sekunden Rückstand auf den Sieger: Valentino Rossi nur Zwölfter

Magere vier WM-Punkte sammelte Yamaha-Werkspilot Valentino Rossi beim vorletzten Rennen der MotoGP-Saison 2020 in Valencia zum Rennbericht.

Als Zwölfter hatte Rossi nach 27 Runden 19,7 Sekunden Rückstand auf Sieger Franco Morbidelli, der mit seiner 2019er-Yamaha deutlich besser zurechtkam als seine Markenkollegen mit der aktuellen Ausbaustufe der M1.

Für Rossi war der zwölfte Platz die erste Zielankunft seit seinem vierten Platz beim Heimrennen in Misano Mitte September. "Auf diesem Niveau muss man Schritt für Schritt vorgehen, wenn man starke Leistungen zeigen will. Ich brauchte dieses Rennen, weil ich vor einer Woche nur vier Runden fahren konnte. Auf Grund von Fehlern, technischen Problemen und dem Coronavirus hatte ich sechs Nuller in Folge", bemerkt Rossi.

Valencia weiterhin kein gutes Pflaster für Valentino Rossi

"Wir wussten zudem, dass es hier schwierig wird, weil es die schlimmste Strecke für mich ist. Das war in meiner gesamten Karriere so", erklärt Rossi. "Wir probierten alles. Doch es mangelte an Haftung. Wir konnten das Rennen beenden. Ich war nicht schnell, fuhr aber bis zum Ende des Rennens konstant. Auch körperlich fühlte ich mich gut. Das ist wichtig."

Valentino Rossi kämpfte mit den gleichen Problemen wie seine Markenkollegen mit den anderen 2020er-Yamahas Foto: Motorsport Images

"Der Kurs ist fantastisch. Zudem ist es noch besser, Valencia jetzt zu verlassen und dorthin zu reisen (lacht; Anm. d. Red.)", scherzt Rossi. "Ich fühlte mich in Portimao wohl, als wir dort testeten. Es ist ein Kurs, der sich von den anderen Strecken unterscheidet. Doch alles hängt vom Gefühl für das Motorrad und der Funktionsweise der Reifen ab. Hier haben wir alles probiert, fanden aber nie die nötige Haftung."

VR46-Schützling Franco Morbidelli auf Kurs zum Vize-Titel

Auch wenn es für Rossi selbst schlecht lief, konnte sich der 41-jährige Routinier über den Erfolg von Schützling Franco Morbidelli freuen, der sich nun auf Kurs befindet, Vize-Weltmeister zu werden. "Franco zeigte eine unglaubliche Saison. Er hatte im vergangenen Jahr zu kämpfen mit Quartararo, doch in diesem Jahr kehrte er noch stärker zurück", kommentiert Rossi.

Franco Morbidelli wird 2021 Valentino Rossis Teamkollege sein Foto: Motorsport Images

Valentino Rossi gratuliert Joan Mir und Davide Brivio

Die beiden Italiener werden dann gemeinsam Jagd auf den neuen Weltmeister machen. Suzuki-Pilot Joan Mir stellte ein Rennen vor Saisonende den Titel sicher. "Er verdient diese Meisterschaft", kommentiert Rossi.

"Es heißt etwas, die MotoGP bereits im zweiten Jahr zu gewinnen. Das ist nicht einfach. Er ist für sein Alter sehr erwachsen. In den kritischen Momenten macht er keine Fehler. Ich freue mich auch für Suzuki und für (Davide) Brivio. Sie haben toll gearbeitet. Glückwunsch an ihn."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.