"Können Einbruch nicht erklären": Michelin reagiert auf Bagnaias Kritik

Nach dem Grand Prix der Emilia-Romagna klagte Francesco Bagnaia über den Hinterreifen von Michelin. Nach dem Start hatte der Ducati-Fahrer die Führung übernommen, aber der Reifen drohte "ständig wegzurutschen". Dann brachen seine Rundenzeiten ein und er fiel auf den dritten Platz zurück.

"Von einem Moment auf den anderen ist die Rundenzeit um sechs bis acht Zehntelsekunden eingebrochen, ohne etwas zu tun. Ich weiß es nicht", sagte Bagnaia unmittelbar nach dem Rennen. "Der Hinterreifen hat nicht funktioniert."

"Der Reifen hat für 15 Runden nicht funktioniert. Dann war er super gut, denn ich war dann super schnell. So hatte ich meine Pace erwartet." Seine Aufholjagd endete in der 21. Runde durch einen Sturz.

Für Bagnaia ist es ein Rätsel, dass seine Pace in der ersten Rennhälfte nicht wie erwartet gewesen ist: "Ich habe selbst noch nie gehört, dass ein Fahrer sagt, dass der Reifen erst nach 15 Runden funktioniert hat. Ich glaube, das ist für alle neu."

Denn wenn bisher ein Fahrer einen "schlechten" Reifen erwischt hat, hat er das ganze Rennen nicht funktioniert. So beispielsweise bei Bagnaia im Aragon-Sprint oder bei Jorge Martin im Vorjahr im Katar-Grand-Prix.

Auch für Michelin ist es ein Rätsel. "'Pecco' war in den ersten Runden an der Spitze. Dann gab es einen Einbruch, den wir nicht erklären können", sagt Piero Taramasso bei Motorsport.com Italien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Francesco Bagnaia startete nach einem Rückfall eine Aufholjagd

Foto: Motorsport Images

Der Michelin-Manager weiter: "Für vier bis fünf Runden hat er drei Zehntelsekunden verloren. Wir müssen verstehen, ob das von der Strecke, vom Motorrad oder den Reifen kam. Aber ab Runde 12 war seine Pace wieder da und in Runde 16 fuhr er die schnellste Rennrunde."

Die Rundenzeiten von Francesco Bagnaia

Runde 1: 1:36.637 Minuten

Runde 2: 1:31.757

Runde 3: 1:31.805

Runde 4: 1:31.872

Runde 5: 1:32.034

Runde 6: 1:31.524

Runde 7: 1:31.665

Runde 8: 1:31.658

Runde 9: 1:31.756

Runde 10: 1:31.779

Runde 11: 1:31.905

Runde 12: 1:31.428

Runde 13: 1:31.320

Runde 14: 1:31.063

Runde 15: 1:30.939

Runde 16: 1:30.877 (schnellste Rennrunde)

Runde 17: 1:31.207

Runde 18: 1:30.997

Runde 19: 1:31.463

Runde 20: 1:31.027

Runde 21: gestürzt

"Er sah stark aus und es sah danach aus, dass er Bastianini und Martin einholen könnte. Dann ist er gestürzt. Wir analysieren das. Aber momentan haben wir nur seine Aussagen und Rundenzeiten", sagt Taramasso, warum man noch nicht mehr weiß.

"Wenn uns auch Ducati die Daten zur Verfügung stellt, werden wir versuchen zu analysieren, was den Einbruch verursacht hat. Das wird Zeit benötigen, aber wir würden den Grund gerne verstehen, denn man kann immer neue Dinge entdecken."

Aber trotzdem findet Taramasso die Angelegenheit rätselhaft: "Die seltsame Sache ist, dass die Rundenzeiten nicht 'Peccos' Aussagen entsprechen. Er sagt, dass der Reifen von Anfang an nicht funktioniert hat und erst ab Runde 12."

Das zweite Heimrennen ist für den Weltmeister nicht wie erwartet gelaufen

Foto: Motorsport Images

"Aber seine Zeiten in den ersten vier Runden waren gut. Wir müssen verstehen, warum danach ein Einbruch gekommen ist. Nur mit den Daten werden wir das verstehen. Aber es ist nicht das Verhalten des Reifens, denn das ist vom Start bis ins Ziel gleich."

"Es war auch nicht das Verhalten eines Reifens, der ein Temperatur-Problem hat. Das ist manchen Fahrern an diesem Wochenende passiert, vor allem beim Medium-Hinterreifen. Er brauchte sechs bis sieben Runden, um auf Temperatur zu kommen."

"Aber auch das hört sich nicht nach 'Peccos' Beschreibung an. Es hörte sich nicht nach einem Aufwärmproblem mit dem Reifen an", so Taramasso. Bagnaia hielt am Sonntag nach dem Rennen fest, dass es kein Problem mit der Reifentemperatur oder dem Reifendruck gegeben hat.

Deswegen kann Michelin momentan nicht mehr sagen, als "dass man hofft, bald Antworten zu finden". Am kommenden Wochenende in Indonesien werden andere Reifen gefahren, die eine hitzebeständigere Karkasse haben.