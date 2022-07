Kritik an vorgeheizten Reifen: Stellungnahme von Michelin

Audio-Player laden

In der laufenden MotoGP-Saison beschweren sich einige Fahrer regelmäßig, dass sie einen "preheated" Reifen verwenden müssen, der ein ganz anderes - schlechteres - Gefühl vermittelt. Damit ist ein Reifen gemeint, der schon einmal in Heizdecken vorgewärmt worden ist, dann aber nicht zum Einsatz gekommen ist.

Hat ein Reifen einen Hitzezyklus hinter sich, kann sich das auf den Gummi auswirken. Wird dieser Reifen dann bei einem der nächsten Rennwochenenden wieder vorgeheizt und dann auf das Motorrad montiert, kann sich dieser Reifen für den Fahrer anders anfühlen als ein Reifen, der nur einmal vorgeheizt worden ist.

Ein Beispiel dafür ist Pol Espargaro. Der Spanier stürzte im ersten Freien Training auf dem Sachsenring zweimal in Kurve 1. Beim zweiten Mal hatte er so einen schon einmal davor vorgeheizten Hinterreifen montiert. Bei diesem Sturz hat sich Pol Espargaro die Rippen geprellt.

"Beim Sturz war ich nicht am Gas", schilderte er damals. "Es passierte in der zweiten Runde mit einem neuen Reifen. Die Reifentemperatur war gut. Es stimmt auch, dass es ein harter Reifen war, der schon einmal vorgeheizt war."

Pol Espargaro wollte mit diesem Reifen die letzten zehn Trainingsminuten bestreiten und ihn dann aus der Allokation streichen. "Die Performance ist normalerweise schlechter, wenn der Reifen schon einmal vorgewärmt war. Der Grip war geringer. Wir verstehen das aber nicht."

Rückendeckung gibt es von Bruder Aleix Espargaro, der meint: "Eine schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich spüre normalerweise keine großen Unterschied. Pol ist nicht der einzige Fahrer, der Probleme hat. Viele Fahrer sind wütend, weil sie den Unterschied spüren."

"In der Sicherheitskommission wird viel darüber gesprochen. Es ist eine schwierige Situation. Ich verstehe Pol. Aber was soll man tun? Soll man den Reifen wegwerfen, wenn er vorgewärmt worden ist? Ich habe keine Antwort."

In der Regel werden die Reifen von Michelin den Teams zugelost, damit niemand bevorzugt werden kann. Bei schon einmal vorgeheizten Reifen, die anschließend nicht verwendet worden sind, verhält sich die Situation anders. Die Teams geben diese Reifen Michelin zurück.

Bei zukünftigen Rennen werden diese Reifen wieder ausgegeben, weil man praktisch neue Reifen nicht in die Mülltonne werfen will. Teams erhalten aber nur vorgeheizte Reifen, die sie selbst schon einmal in Heizdecken vorgeheizt haben.

In einer Klarstellung von Michelin heißt es: "Die Fahrer/Teams, die ihr Reifenkontingent gut managen und nicht zu viele Reifen aufwärmen, werden bei zukünftigen Rennen weniger 'preheated' Reifen bekommen. Da die Teams verantwortlich dafür sind, wie sie ihr Reifenkontingent managen, wissen sie auch genau, wie lange und auf welche Temperatur die Reifen aufgeheizt worden sind."

