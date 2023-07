Kritik von MotoGP-Pilot Alex Marquez: "Alle Long-Laps sind gefährlich"

Zur Saison 2019 wurde in der Motorrad-Weltmeisterschaft eine neue Strafe eingeführt, die sogenannte Long-Lap-Penalty. Wird ein Fahrer mit einer solchen Strafe belegt, dann muss er im Rennen in der dafür vorgesehen Kurve die auf der Kurvenaußenseite angelegte Strafspur durchfahren. Die Runde ist damit automatisch länger als wenn der Fahrer dem normalen Streckenverlauf gefolgt wäre.

Eine solche Strafspur für Long-Lap-Penalties gibt es seit 2019 auf sämtlichen Rennstrecken, die von der Motorrad-WM befahren werden. Lediglich die Position dieser Spur wurde auf einzelnen Strecken im Laufe der Jahre verändert.

So hat man die Long-Lap-Spur etwa auf dem Sachsenring für dieses Jahr in die letzte Kurve (Kurve 13) verlegt. Bis 2022 war die Strafspur für den Deutschland-Grand-Prix in Kurve 1 zu finden gewesen.

Egal auf welcher Strecke, eines haben alle Long-Lap-Spuren im Grand-Prix-Kalender gemeinsam. Sie befinden sich immer auf der Außenseite einer oder mehrerer Kurven. Genau daran stört sich Alex Marquez. Der Gresini-Pilot sieht darin eine Gefahr.

"Meiner Meinung nach sind alle Long-Laps gefährlich", sagt der junge Marquez und begründet: "Wenn in der Kurve jemand stürzt, dann wirst du [in der Long-Lap-Spur] abgeräumt. Deshalb finde ich, dass alle Long-Laps gefährlich sind. Es ist aber wohl wie es ist."

Long-Lap-Spur auf der Außenseite der Kurven 13/14 am Circuit of The Americas in Austin Foto: Motorsport Images

Einige Piloten in der Motorrad-WM üben das Fahren durch die Long-Lap-Spur expliziert. Das ist vor allem dann zu beobachten, wenn besagter Fahrer schon vor dem Start weiß, dass er im Rennen eine (oder mehrere) Long-Lap-Strafen absolvieren muss.

Verhängt werden Long-Lap-Strafen unter anderem für unverantwortliches Fahren im Training oder Qualifying, wodurch ein anderer Fahrer zu Sturz kam, oder wenn eine gelbe Flagge missachtet wurde. Über das tatsächliche Strafmaß wird aber immer im Einzelfall entschieden. Alternativ zu einer Long-Lap ist auch eine Rückversetzung in der Startaufstellung möglich.

Während eines Rennens wird eine Long-Lap-Strafe ausgesprochen, wenn die Tracklimits dreimal (Sprint) beziehungsweise viermal (Grand Prix) missachtet wurden und schon eine Verwarnung ausgesprochen wurde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.