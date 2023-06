KTM bestätigt: Dani Pedrosa erhält zweite MotoGP-Wildcard 2023

MotoGP-Routinier Dani Pedrosa bekommt von KTM eine weitere Chance, sich mit den Spitzenfahrern der Königsklasse zu messen. Im Rahmen des Sachsenring-Grand-Prix bestätigte KTM, dass Pedrosa beim MotoGP-Event in Misano (Italien) als Wildcard-Starter antreten wird.

Pedrosa ging bereits beim Grand Prix von Spanien in Jerez an den Start und beeindruckte mit einer Trainings-Bestzeit, einem starken sechsten Platz im Sprintrennen und einem tollen siebten Platz im Hauptrennen am Sonntag.

In seiner MotoGP-Karriere feierte Pedrosa mit Honda 31 Siege und stand 112 Mal auf dem Podium. In Misano konnte der mittlerweile 37-jährige Spanier zwei MotoGP-Rennen gewinnen und schaffte es vier Mal auf das Podium.

Das Grand-Prix-Wochenende in Misano findet vom 8. bis 10. September statt. Nach dem zwölften Event der laufenden MotoGP-Saison folgt der IRTA-Test am Montag, der zweite und finale offizielle Test in der laufenden Saison.

