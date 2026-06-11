Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

KTM-Coup: Motoringenieur Kurt Trieb ist von Honda zurückgekehrt

MotoGP
Mugello
KTM-Coup: Motoringenieur Kurt Trieb ist von Honda zurückgekehrt

Abt-Disqualifikation bei 24h-Rennen? Zweiter Verhandlungstermin steht fest

Langstrecke
24h Nürburgring
Abt-Disqualifikation bei 24h-Rennen? Zweiter Verhandlungstermin steht fest

Coulthard warnt Russell: "Ohne Sieg in Barcelona ist der Titel weg"

Formel 1
Barcelona
Coulthard warnt Russell: "Ohne Sieg in Barcelona ist der Titel weg"

Anlässlich der Fußball-WM: Racing Bulls mit Sonderdesign "VCARB FC"

Formel 1
Barcelona
Anlässlich der Fußball-WM: Racing Bulls mit Sonderdesign "VCARB FC"

Albon wird Williams-Rekordhalter: Mansell-Hommage in Barcelona

Formel 1
Barcelona
Albon wird Williams-Rekordhalter: Mansell-Hommage in Barcelona

Rattenschwanz: Was passiert, wenn Alpine Recht bekommt?

Formel 1
Rattenschwanz: Was passiert, wenn Alpine Recht bekommt?

MotoGP-Fahrer uneins: Debatte über Holeshot-Systeme beim Start

MotoGP
MotoGP-Fahrer uneins: Debatte über Holeshot-Systeme beim Start

Gasly feiert P3 in Monaco trotz Strafe: "Ich kannte die Situation"

Formel 1
Monaco
Gasly feiert P3 in Monaco trotz Strafe: "Ich kannte die Situation"
MotoGP Mugello

KTM-Coup: Motoringenieur Kurt Trieb ist von Honda zurückgekehrt

Nach nur einem Jahr ist Schluss bei Honda - Kurt Trieb arbeitet wieder für KTM - Die Rückkehr fällt in eine wichtige Phase vor dem Reglementwechsel 2027

Gerald Dirnbeck
Veröffentlicht:
KTM-Coup: Motoringenieur Kurt Trieb ist von Honda zurückgekehrt

Nach einem kurzen Gastspiel bei Honda ist Kurt Trieb zurück bei KTM

Foto: KTM KTM

Nach einem kurzen Gastspiel bei Honda ist Kurt Trieb zu KTM zurückgekehrt. Der Motoringenieur spielte eine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung des MotoGP-Motors der österreichischen Marke.

Umso überraschender war es, dass Trieb im Frühsommer 2025 KTM verließ und zu Honda wechselte. Die japanische Marke suchte mehrere europäische Ingenieure für das MotoGP-Projekt.

So wurde unter anderem Romano Albesiano von Aprilia als Technikdirektor engagiert, zudem auch Aleix Espargaro als Testfahrer sowie dessen Crewchief Antonio Jimenez.

Trieb sollte seine Expertise bei der Motorentwicklung einbringen. Er war auch mehrfach in Japan. Doch dieses Gastspiel bei Honda ist nach rund einem Jahr zu Ende gegangen.

Beim Rennwochenende in Mugello war Trieb wieder mit KTM-Shirt in der Box des österreichischen Teams zu sehen. "Ja, das stimmt", bestätigt KTM-Motorsportchef Pit Beirer seine Rückkehr gegenüber MotoGP.com.

"Es war ja nie ein Geheimnis, dass ich sehr traurig war, als er gegangen ist. Aber ich habe auch immer betont, dass wir die ganze Zeit befreundet geblieben sind, auch während der Trennung."

"Das war eine gute Basis, um sehr früh mit ihm zu sprechen und ihn zu fragen, ob er in Japan glücklich ist. Und ja, offensichtlich war er das nicht. So konnten wir ihn zurückholen, und ich bin einfach glücklich."

"Ich denke, Kurt ist einer von uns. Er gehört zu uns, und jetzt ist er wieder zu Hause. Und ich glaube, es ist auch genau der richtige Zeitpunkt für den Übergang vom 1.000er-Motor auf 850."

"Wir haben ein fantastisches Team zu Hause, aber ihn wieder in einer übergeordneten Rolle dabeizuhaben, wie er uns im richtigen Moment die richtigen Ratschläge gibt, das gibt mir einfach ein besseres, sichereres Gefühl."

"Und seine Ideen sind immer beeindruckend", lobt Beirer den 62-jährigen Motoringenieur. "Es ist gut, ihn wieder hier zu haben." Mittlerweile laufen die Vorbereitungen für das neue technische Reglement ab 2027 auf Hochtouren.

Am Montag nach dem nächsten Rennwochenende in Brünn ist ein Testtag mit den neuen 850er-Prototypen und Pirelli-Reifen angesetzt. Dieser Testtag findet hinter verschlossenen Türen statt. Journalisten haben keinen Zutritt zum Fahrerlager.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel MotoGP-Fahrer uneins: Debatte über Holeshot-Systeme beim Start
Mehr von
Gerald Dirnbeck

MotoGP-Fahrer uneins: Debatte über Holeshot-Systeme beim Start

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Fahrer uneins: Debatte über Holeshot-Systeme beim Start

Lecuona zu starkem MotoGP-Rennen: "Superbike-Niveau ist nicht so niedrig"

MotoGP
MotoGP
Balaton Park
Lecuona zu starkem MotoGP-Rennen: "Superbike-Niveau ist nicht so niedrig"

Cal Crutchlow witzelt: "Ergebnis umdrehen und ich gewinne"

MotoGP
MotoGP
Balaton Park
Cal Crutchlow witzelt: "Ergebnis umdrehen und ich gewinne"
Mehr von
Red Bull KTM Factory Racing

"Wenn Kämpfer auf Kämpfer trifft": Marquez & Acosta über Ungarn-Duell

MotoGP
MotoGP
Balaton Park
"Wenn Kämpfer auf Kämpfer trifft": Marquez & Acosta über Ungarn-Duell

KTM-CEO Neumeister stellt klar: "Die MotoGP bleibt zentral für uns"

MotoGP
MotoGP
Barcelona
KTM-CEO Neumeister stellt klar: "Die MotoGP bleibt zentral für uns"

MotoGP-Test Barcelona: Regen stoppt Testarbeit, Martin erneut gestürzt

MotoGP
MotoGP
Barcelona
MotoGP-Test Barcelona: Regen stoppt Testarbeit, Martin erneut gestürzt

Aktuelle News

KTM-Coup: Motoringenieur Kurt Trieb ist von Honda zurückgekehrt

MotoGP
Mugello
KTM-Coup: Motoringenieur Kurt Trieb ist von Honda zurückgekehrt

Abt-Disqualifikation bei 24h-Rennen? Zweiter Verhandlungstermin steht fest

Langstrecke
24h Nürburgring
Abt-Disqualifikation bei 24h-Rennen? Zweiter Verhandlungstermin steht fest

Coulthard warnt Russell: "Ohne Sieg in Barcelona ist der Titel weg"

Formel 1
Barcelona
Coulthard warnt Russell: "Ohne Sieg in Barcelona ist der Titel weg"

Anlässlich der Fußball-WM: Racing Bulls mit Sonderdesign "VCARB FC"

Formel 1
Barcelona
Anlässlich der Fußball-WM: Racing Bulls mit Sonderdesign "VCARB FC"