KTM-Duo testet Pedrosas Carbon-Chassis, weiterer Einsatz aber noch offen

Für die KTM-Werkspiloten endete der MotoGP-Test in Misano am Montag auf den Plätzen drei und fünf, wobei sich vor allem Jack Miller im Vergleich zum Rennwochenende deutlich steigern konnte. Zusammen mit Brad Binder spulte er knapp über 140 Runden ab und testete unter anderem das neue Carbon-Chassis.

KTM-Tester Dani Pedrosa war damit am Wochenende zweimal Vierter geworden. Nachdem er selbst nicht am Montagstest teilnahm, ging das Chassis an Miller und Binder über.

Viel ließen sich die Fahrer zu der Innovation in ihren Nachbesprechungen allerdings nicht entlocken. "Es war ein positiver Tag. Ich habe viele Runden gedreht und einige Dinge vergleichend getestet, darunter verschiedene Rahmen", bestätigte Binder.

Binder: Chassis-Varianten am besten kombinieren

Er fuhr neben seinem Standard-Chassis das Carbon-Chassis sowie einen überarbeiteten Stahlrahmen. "Sie hatten alle positive und negative Seiten. Mal war das Turning besser, mal der Grip. Am besten wäre eine Kombination aus allen dreien."

Auf die Frage, ob die Carbon-Variante in der laufenden Saison noch einmal in einem Rennen zum Einsatz kommen könnte, verriet Binder: "Ich weiß nicht, wie der Plan aussieht. Ich bin hier damit gefahren und habe mein Feedback weitergegeben. Ich nehme an, sobald es fertig ist, können wir damit weitermachen."

KTM-Teammanager Francesco Guidotti betont derweil, dass "alles sehr vielversprechend" aussehe. "Aber wir wollen noch mehr Runden fahren, um besser zu verstehen, wo wir uns weiter verbessern können und vor allem, um zu wissen, was wir in naher Zukunft verwenden können und was wir für 2024 noch entwickeln müssen."

Weiterentwicklung des Motors für 2024 getestet

Da KTM dieses Chassis bisher nur in Misano getestet hat, wäre es wohl ein zu großes Risiko, es gleich beim nächsten Rennen zu verwenden. Es könnte aber gegen Ende der Saison zum Einsatz kommen, sollte Binder gar keine WM-Chance mehr haben.

Binder testete auch eine neue Seitenverkleidung an seiner KTM Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Wir haben auch einige Dinge mit dem Motor ausprobiert und einige weitere Informationen für das Werk gewonnen, um weiter voranzukommen", so der Südafrikaner weiter.

Dem Vernehmen nach testete KTM auch eine erste Weiterentwicklung des Motors fürs 2024. Miller wollte, darauf angesprochen, aber nicht so recht damit rausrücken. "Das müsst ihr herausfinden", sagte er in Richtung der Journalisten vor Ort. "Kommt einfach mal in der Box vorbei, wir haben nichts zu verbergen."

Miller: Nach schwachen Wochenende Fortschritte

Nach einem schwierigen Rennwochenende in Misano ohne einen einzigen Punkt sah Miller am Montag eine Steigerung: "Dieser Test hätte zu keinem besseren Zeitpunkt stattfinden können. Ich konnte mich auf mein Fahren und mein Set-up konzentrieren."

"Ich bin bereits schneller als am Wochenende, und das mit dem Medium-Reifen. Mit den Fortschritten, die wir gemacht haben, bin ich soweit zufrieden. Wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe: Das Motorrad hat unglaubliches Potenzial."

"Ich muss nur noch besser verstehen, wie ich meinen Fahrstil anpassen muss, um das Maximum aus ihm herauszuholen. Es gab viele Dinge auszuprobieren und die Jungs waren bis 3 Uhr morgens damit beschäftigt, unsere Bikes zu bauen. Es ist viel in der Pipeline für zukünftige Rennen und auch für nächstes Jahr", so Miller.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.