KTM-Entwicklung: Brad Binders Aussagen zum 2023er-Bike stehen im Fokus

Dani Pedrosa und auch Jonas Folger unterstützten KTM beim MotoGP-Shakedown-Test in Sepang (Malaysia) und bereiteten den Test mit den Stammpiloten vor. Im Lager von KTM gab es einige Fahrerwechsel. Lediglich Brad Binder fuhr in der vergangenen Saison für die Österreicher. Sein Teamkollege und die beiden Tech-3-Piloten wurden ausgetauscht.

Deshalb wird Binder für KTM beim Sepang-Test besonders wichtig sein. Teamkollege Jack Miller bringt Erfahrung von Ducati zu KTM, doch mit der RC16 ist der MotoGP-Laufsieger noch nicht vertraut. Miller konnte die KTM bisher nur beim Nachsaisontest in Valencia (Spanien) testen.

Das Tech-3-Team steht 2023 vor einem Neuanfang. Die Mannschaft von MotoGP-Urgestein Herve Poncharal tritt unter dem Label GasGas mit KTM-Material an und setzt auf Pol Espargaro und Rookie Augusto Fernandez. Pol Espargaro verfügt über KTM-Erfahrung, fuhr in den beiden zurückliegenden Jahren aber für Honda. In dieser Zeit hat sich die KTM RC16 stark verändert.

Und auch für 2023 sind einige umfassende Änderungen am Paket zu erwarten. Einen Vorgeschmack gab es beim Shakedown-Test, bei dem Dani Pedrosa die Neuerungen testete und laut Teammanager Francesco Guidotti als positiv bewertete.

"Wir hatten mit Dani drei sehr produktive Testtage. Wir arbeiteten an allen Bereichen des Motorrads: am Rahmen, an der Elektronik und auch am Motor. Wir haben hohe Erwartungen nach Danis Feedbacks an den zurückliegenden Tagen", lässt der KTM-Teammanager gegenüber 'MotoGP.com' durchblicken.

"Jetzt muss alles von den Werkspiloten bestätigt werden. Wir sind aber wirklich zuversichtlich, dass wir mehr herausholen können als im Vorjahr", erklärt Francesco Guidotti, der in der vergangenen Saison einige Höhen und Tiefen erlebte.

Gespannt ist Guidotti auf die Feedbacks von Binder: "Brad ist die große Referenz. Die anderen Fahrer müssen die neuen Dinge aber ebenfalls testen. Aber Brad kennt das Motorrad sehr gut. Er ist der einzige unserer Fahrer, der im Vorjahr mit der KTM fuhr."

"Mit Jack und Pol müssen wir die Dinge bestätigen. Augusto geben wir noch etwas Zeit, damit er sich auf dem Motorrad und in der neuen Klasse zurechtfinden kann", erklärt Guidotti den Plan für den bevorstehenden Test auf dem Sepang International Circuit.

Mit Bildmaterial von KTM.