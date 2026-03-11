KTM glaubt: Die MotoGP 2027 könnte auf vielen Strecken genauso schnell sein

Die großen technischen Regeländerungen in der MotoGP ab 2027 sollen die Prototypen eigentlich langsamer machen. Doch nach ersten Tests glaubt KTM nicht, dass sich der Leistungsrückgang so extram und überall bemerkbar machen wird.

Laut Technikchef Sebastian Risse könnten die neuen Maschinen auf rund der Hälfte der Strecken sogar ähnliche Rundenzeiten erreichen wie die aktuellen Bikes.

Risse leitete im Dezember den ersten Test des neuen 850-ccm-Bikes im spanischen Circuito de Jerez. Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse glaubt der deutsche Ingenieur, dass die Auswirkungen der neuen Regeln stark von der jeweiligen Strecke abhängen - vorausgesetzt, die Leistungsfähigkeit der Reifen bleibt ähnlich wie heute.

Kleinerer Motor, neue Reifen für die MotoGP 2027

Auf die Frage, wie viel langsamer die 2027er Bikes sein könnten, erklärt Risse gegenüber Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com: "Das hängt wirklich davon ab. Ich denke, für die Reifen ist es noch zu früh, etwas zu sagen."

"Wenn man aber nur auf die Motorleistung schaut, gibt es einige Strecken, auf denen man mit den aktuellen 1000-ccm-Motoren fast nie Vollgas fährt. Wenn man also Misano oder Jerez betrachtet, glaube ich nicht, dass die Rundenzeiten langsamer sein werden. Auf manchen Strecken werden sie aber langsamer sein, das ist klar."

Ab 2027 werden die derzeitigen 1000-ccm-Motoren werden durch kleinere 850-ccm-Aggregate ersetzt. Gleichzeitig wird die Aerodynamik reduziert und die Ride-Height-Devices verschwinden komplett. Hinzu kommt ein weiterer bedeutender Wechsel: Michelin wird als offizieller Reifenlieferant durch Pirelli ersetzt.

"Wenn es mehrere lange Geraden gibt, wird man unter dem Wegfall des Ride-Height-Devices und der geringeren Leistung leiden", so Risse. "Aber ich denke, es ist ein ziemlich gesunder Weg, die Bikes langsamer zu machen, weil das der Show nicht schadet."

Auf manchen Strecken langsamer, auf anderen nicht

Aus Sicht des KTM-Technikchefs könnte sich deshalb ein gemischtes Bild ergeben: Auf manchen Strecken bleiben die Zeiten ähnlich, auf anderen wird der Unterschied deutlicher.

"Wenn ich mir jetzt alles ansehe, was wir gelernt haben, und wie positiv wir im Moment mit unserem neuen Bike sind, denke ich, dass wir auf der Hälfte der Strecken in Bezug auf die Rundenzeit vielleicht nicht langsamer sein werden als heute."

Wie viel langsamer man wiederum auf der anderen Hälfte sein wird, gelte es noch herauszufinden. "Aber der Unterschied bei der Höchstgeschwindigkeit wird - wie in den Regeln angestrebt - ein deutlicher Schritt sein. Ich spreche von etwa 15 bis 20 km/h."

"Wenn die Entwicklung weitergeht, muss man das natürlich berücksichtigen. Dann ist es vielleicht nicht mehr so viel", wendet der Ingenieur ein. "Vielleicht sind es auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke nur noch etwa 15 km/h. Aber der Effekt auf die Rundenzeit wird aus dieser Sicht nicht so dramatisch sein."

Entwicklung dürfte Leistungsdefizit teils ausgleichen

Selbst wenn die neuen MotoGP-Bikes zu Beginn langsamer sein sollten, erwartet Risse, dass die Hersteller im Laufe der Regelära mehr Performance finden werden. Gerade bei neuen Motorenkonzepten sei das Entwicklungspotenzial anfangs besonders groß.

"Wenn ich auf den Durchschnitt unserer Motorenentwicklung zurückblicke, finden wir etwa 5 bis 6 PS pro Jahr", sagt er. "Das wird wahrscheinlich auch für diesen kleineren Motor gelten - vielleicht sogar noch mehr, weil das Projekt frisch ist und es am Anfang mehr Spielraum für Verbesserungen gibt, bevor es sich einpendelt."

Langfristig dürfte der anfängliche Leistungsunterschied daher schrumpfen. "Aber aus dieser Perspektive: Wenn man jetzt 30 PS weniger hat, wird dieses Defizit von 30 PS in den nächsten fünf Jahren nicht konstant bleiben. Das ist klar."