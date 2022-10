KTM im Mittelfeld: Welche Probleme es bei der MotoGP in Sepang gab

Audio-Player laden

Die KTM-Werkspiloten konnten beim MotoGP-Rennen in Sepang nicht um die Spitzenpositionen kämpfen. Brad Binder kam 16,8 Sekunden nach Sieger Francesco Bagnaia (Ducati) ins Ziel und belegte Platz acht. Teamkollege Miguel Oliveira verlor weitere acht Sekunden und wurde als 13. gewertet. Vor allem die Traktion bereitete den KTM-Piloten Probleme.

"Es war ein richtig hartes Rennen", kommentiert Binder. "Mein Start war gut. Ich versuchte, mit den Spitzenfahrern mitzuhalten, doch es war von Beginn an klar, dass wir am Kurvenausgang nicht in der gleichen Liga spielen. Ich verlor so viel Zeit am Ausgang der langsamen Kurven."

"Diese Zeit konnte ich auf der Bremse nicht wieder gutmachen, egal wie hart ich es probierte. Je härter ich es versuchte, desto mehr Fehler machte ich. Ich musste unser Level akzeptieren und das Motorrad ins Ziel bringen", berichtet Binder.

"Ich musste die ganze Zeit am Kurveneingang gutmachen. Sobald ich das Motorrad in der Kurve aufrichtete und ans Gas ging, drehte das Hinterrad durch", schildert der Südafrikaner. "Jeder hatte sehr viel Probleme mit der Traktion, doch bei uns war es am schlimmsten."

"Das ist auch der Grund, warum wir auf eine Runde nicht besonders schnell sind. Wir haben zu wenig Grip und kommen schlecht aus den Kurven. Über ein Rennen ist das schwierig. Es gab fünf oder sechs Kurven, in denen wir immer wieder den Anschluss verloren", erklärt Binder.

Läuft es beim Saisonfinale in Valencia besser?

Für das Saisonfinale in zwei Wochen ist Binder aber optimistisch: "Valencia war in den vergangenen Jahren eine gute Strecke für uns. Warten wir es ab. Unsere neue Basis hat einiges verändert. Einige Strecken, auf denen wir in zurückliegenden Jahren gut waren, sind mittlerweile ziemlich schwierig."

"Andere Strecken, auf denen es immer schrecklich war, kamen uns entgegen", wundert sich Binder über die schwankenden Leistungen. "Es ist etwas ungewiss im Moment, doch ich erwarte, dass Valencia für uns eine gute Strecke sein wird", versucht Binder optimistisch zu sein.

Miguel Oliveira: Nur noch ein Rennen mit KTM

Teamkollege Miguel Oliveira bestätigt die Eindrücke von Brad Binder. "Es war ein hartes Rennen. Die Haftung baute stärker ab, als ich es erwartet hatte. Die finalen acht oder neun Runden waren sehr schlecht, was die Performance angeht. Wir konnten nicht gut aus den Kurven beschleunigen und hatten beim Bremsen ebenfalls Probleme", berichtet der Portugiese.

Miguel Oliveira verlässt KTM und wechselt zu RNF-Aprilia Foto: Motorsport Images

Die Erwartungen für das finale Rennen mit KTM sind bei Oliveira nicht allzu hoch: "In der Saison 2020 waren wir in Valencia stark, doch im vergangenen Jahr hatten wir aus irgendeinem Grund zu kämpfen. Es war ziemlich merkwürdig. Dennoch müssen wir mit einem freien Kopf dorthin gehen, auch wenn es ein schwieriges Rennen auf einer für uns kniffligen Strecke wird."

