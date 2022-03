KTM in Startreihe zwei und drei: Bestes Qualifying der Karriere für Brad Binder

Audio-Player laden

"Ich habe das Gefühl, dass wir im Qualifying einen Schritt vorwärts gemacht haben", nickt Miguel Oliveira nach der Qualifikation für das zweite MotoGP-Rennen der Saison 2022. Auf der neuen Mandalika-Strecke hatten sich beide KTM-Fahrer direkt für Q2 qualifiziert. Schließlich eroberte Brad Binder Startplatz vier und Oliveira Rang sieben.

In der Startaufstellung werden beide somit direkt hintereinander stehen. "Das ist mein bestes MotoGP-Qualifying", freut sich Binder über seine gute Ausgangsposition. Bereits in Katar hat der Südafrikaner gezeigt, dass er mit einem guten Start in der Spitzengruppe dabei sein kann.

Ein großes Thema waren in Indonesien die Hinterreifen von Michelin. Im Vergleich zum Test Mitte Februar wurde das Kontingent verändert. Es kommen Reifen mit einer steiferen Karkasse zum Einsatz. Dieser Reifen wurde zum letzten Mal in Thailand 2019 verwendet.

Honda und Suzuki haben große Schwierigkeiten mit diesem "alten" Reifen. Bei KTM ist das kein Thema, wie Oliveira festhält: "Wir haben das Motorrad seit 2020 mit der neuen Karkasse weiterentwickelt."

Miguel Oliveira will vor allem in den Top 10 ins Ziel kommen Foto: Motorsport Images

"Ich sehe keinen Grund, warum das Motorrad mit der alten Karkasse nicht funktionieren sollte. Es ist ein anderer Reifen. Natürlich müssen wir ein paar Dinge anpassen, aber unser Motorrad funktioniert derzeit mit jedem Reifen."

Dieser Reifen mit der steiferen Karkasse bietet aber etwas weniger Grip. Das könnte im Rennen schon problematisch werden, glaubt Binder: "Die Reifen funktionieren okay und der Verschleiß ist auch nicht verrückt. Aber die Reifen bieten kaum Grip am Kurveneingang."

"Wenn man das Motorrad in die Kurve wirft, dann hat man keinerlei Unterstützung vom Hinterreifen. Man muss sehr viel Druck auf den Vorderreifen ausüben und man lenkt praktisch nur mit dem Vorderrad. Das wird der Schlüssel im Rennen sein."

Und was ist für KTM im Rennen möglich? Kann Binder wie vor zwei Wochen um den Sieg kämpfen? "Schwierig zu sagen wie meine Pace ist. Ich weiß gar nicht was passiert ist, aber das vierte Training war von Anfang bis zum Ende ein Desaster." Details nannte Binder nicht.

Auch Oliveira wagt keine Prophezeiung. Nach dem Sturz in Katar ist eine Zielankunft sein oberstes Ziel: "Meine Pace sieht gut aus. Ich weiß aber nicht, wie das wahre Potenzial aussieht. Ich war in jedem Training in den Top 10 und denke, das wird auch morgen unsere Platzierung sein."

Die Tech-3-Rookies schieden in Q1 aus. Raul Fernandez qualifizierte sich als 21. und Remy Gardner als 22.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.