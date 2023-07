"KTM-Junge" Brad Binder: "Ein großes Ziel ist noch offen"

Brad Binder ist im MotoGP-Fahrerfeld einer derjenigen, die Gewissheit haben, auch 2024 für ihren aktuellen Arbeitgeber in der Königsklasse der Motorrad-WM anzutreten. Binders aktueller Vertrag mit KTM läuft bis einschließlich 2024. Beim Auslaufen dieses Vertrags wird der Südafrikaner zehn Jahre lang für KTM gefahren sein. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen.

Zur Saison 2015, seiner vierten in der Moto3-Klasse, schloss sich Binder dem KTM-Projekt an. Seither ist er auf einem Motorrad des österreichischen Herstellers Weltmeister in der Moto3-Klasse (2016), Vizeweltmeister in der Moto2-Klasse (2019) und zweimal Gesamtsechster in der MotoGP-Klasse (2021 und 2022) geworden. In der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung 2023 rangiert Binder kurz vor Halbzeit der Saison an vierter Stelle.

"Ich bin ein KTM-Junge. Ich fühle mich bei dieser Marke, den Bossen und dem Team um mich herum einfach zu Hause", sagt Binder im Podcast auf 'MotoGP.com'. "Und ich will Siege für sie einfahren. Das ist es, woran ich denke, denn sie unterstützen mich seit so vielen Jahren. Das möchte ich zurückzahlen und das Endresultat für sie einfahren."

In der MotoGP-Klasse, in der Binder seit 2020 fährt, hat er bislang zwei Grands Prix gewonnen. Der erste Sieg gelang ihm direkt in seiner Rookie-Saison in Brünn. In darauffolgenden Saison 2021 siegte er beim KTM-Heimspiel in Spielberg. In der laufenden Saison 2023 ist Binder einer von vier Piloten, die mindestens einen Sprint-Sieg erzielt haben. (Fotostrecke: Alle Sprintsieger der MotoGP-Saison 2023)

"Wir haben schon einiges erreicht, aber ein großes Ziel ist noch offen", sagt Binder mit einem Grinsen und spricht damit auf den MotoGP-Titel mit KTM an. "Ich habe im Moment noch ein Jahr Vertrag. Klar, wir hatten hier und da zu kämpfen gehabt. Jetzt aber sieht es gut aus. Ich will diese Welle einfach weitersurfen und das Ganze gemeinsam mit dem Team bestmöglich genießen." Nachsatz des KTM-Piloten: "Ich glaube, es wird noch mehr kommen."

Mit der KTM RC16 rangiert Binder aktuell auf dem vierten WM-Platz Foto: Motorsport Images

