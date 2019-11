KTM: MotoGP-Rookie ersetzt Miguel Oliveira beim Saisonfinale in Valencia

KTM hat den Ersatzfahrer für Miguel Oliveira bekanntgegeben: Iker Lecuona wird in Valencia sein MotoGP-Debüt geben. Somit steht fest, dass Lecuona in Sepang (Malaysia) sein bisher letztes Moto2-Rennen fuhr. Ab 2020 tritt der Spanier für das Tech-3-KTM-Team an und wird Oliveiras Teamkollege sein.

Der Einsatz in Valencia ist somit Lecuonas vorgezogene MotoGP-Premiere. Eigentlich sollte der Rookie erst bei den Testfahrten auf die über 250 PS starke KTM RC16 steigen und sich mit dem für ihn neuen Motorrad, den neuen Bremsen, den neuen Reifen und dem Thema Elektronik befassen. Doch die Eingewöhnungszeit fällt für den 19-Jährigen beim MotoGP-Saisonfinale deutlich kürzer aus.

In der Moto2-WM liegt Lecuona aktuell auf Position elf der Fahrerwertung und ist hinter Brad Binder zweitbester KTM-Pilot. Diese Platzierung wird er aber durch das Fehlen beim finalen Rennen vermutlich einbüßen. Im American-Racing-Team übernimmt Sean Dylan Kelly die KTM. Er kommt aus der MotoAmerica und wurde in diesem Jahr Vierter der Supersport-Klasse.

Mit Bildmaterial von LAT.