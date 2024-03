KTM ordnet die MotoGP-Wintertests von Pedro Acosta als "brutal stark" ein

Mit Moto2-Weltmeister Pedro Acosta geht nur ein Rookie in der MotoGP-Saison 2024 an den Start. Acosta übernimmt bei GasGas den Platz von Pol Espargaro, der im Lager von KTM ab sofort als Testfahrer tätig ist. Die Erwartungen an Acosta sind hoch, denn in den kleinen Klassen zeigte der 19-jährige Spanier, dass er über ein besonderes Talent verfügt. KTM lobt ihn in den höchsten Tönen.

"Seine Leistung muss man als brutal stark einordnen", kommentiert KTM-Motorsportchef Pit Beirer die Wintertests des Rookies und begründet: "Er fuhr auf beiden Strecken schneller als die Polezeit aus dem Vorjahr. Seine Rundenzeiten waren gewaltig."

Vereinzelte Fabelrunden sind aber nicht das, was KTM an Acosta so fasziniert. "Noch beeindruckender war seine Arbeitsweise, wie geordnet er ans Werk geht, Punkt für Punkt abarbeitet und relativ schnell umgeschaltet hat vom Rookie, der einfach nur fahren soll und sich nicht mit der Abstimmung oder Entwicklung beschäftigen soll", staunt Beirer.

"Er teilte uns sehr schnell mit, was er sich wünscht und in welche Richtung sich das Motorrad verändern müsste. Wir waren verblüfft, wie schnell er die Strecken kennengelernt hat und wie schnell er auf Tempo kam", berichtet der KTM-Verantwortliche.

So gut wie fix: KTM-interner Aufstieg ins Werksteam

Nach dem ersten Test im November 2023 folgten in diesem Jahr sechs Testtage in Sepang und zwei in Lusail. Eine komplette Rennsimulation beim finalen Test verlief positiv. "Er hat sich bei den gemeinsamen Testtagen mit allen Fahrern lange in den Top 10 gehalten, was eine brutal starke Leistung ist", bemerkt Beirer.

Seinen GasGas-Teamkollegen hatte Acosta bei den Wintertests klar im Griff. Augusto Fernandez lag oft weit zurück und ließ lediglich die Testpiloten der Hersteller hinter sich.

Prominente Landsmänner leisten Hilfestellung

Hilfestellung erhält Acosta in seiner ersten MotoGP-Saison von zwei prominenten Landsmännern. Das KTM-Testteam ist mit Dani Pedrosa und Pol Espargaro stark besetzt. Die beiden Spanier schauen ganz genau auf das, was Acosta macht.

Dani Pedrosa hilft Pedro Acosta bei der Umstellung

