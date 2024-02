KTM-Teammanager: Werden nicht alle sechs MotoGP-Wildcards nutzen

Wie die meisten MotoGP-Hersteller kann auch KTM in der kommenden Saison insgesamt sechs Wildcards einlösen, wobei es jedem frei steht, in welchem Ausmaß er davon Gebrauch macht. Dass die österreichische Marke alle sechs Wildcards ziehen wird, davon geht Francesco Guidotti nicht aus.

Der KTM-Teammanager verrät am Rande der Präsentation für die Saison 2024: "Sechs Wildcards können wir potenziell einlösen. Allerdings sind sechs Wildcards wirklich viel."

"Es ist etwas, das wir tun könnten, aber nicht tun werden. Wir planen einige davon mit Pol (Espargaro) und Dani (Pedrosa). Aber noch ist nichts fixiert. Das wird in Kürze passieren", kündigt Guidotti an. Voll ausschöpfen wird KTM das Kontingent also nicht.

Im vergangenen Jahr schickte der Hersteller bei drei möglichen Wildcards seinen Testfahrer Dani Pedrosa zweimal ins Rennen: beim Grand Prix von Spanien in Jerez und beim Grand Prix von San Marino in Misano. Beide Male stand nach dem Rennwochenende noch ein Montagstest auf selber Strecke an.

Insofern machte es für KTM doppelt Sinn, einen Testfahrer mit einer Wildcard antreten zu lassen. Nach diesem Prinzip wird man also sehr wahrscheinlich auch 2024 verfahren.

Nur hat KTM diesmal neben Pedrosa mit Espargaro einen zweiten erfahrenen MotoGP-Piloten in der Hinterhand. 2023 trat der Spanier noch als Stammfahrer bei Tech3-GasGas an, verlor diesen Platz aber an MotoGP-Rookie Pedro Acosta.

Stattdessen ist Espargaro 2024 als Test- und Ersatzfahrer tätig und in dieser Funktion auch für Wildcards vorgesehen. Allerdings betonte KTM-Motorsportchef Pit Beirer bereits vorab: "Ich weiß, dass Gerüchte kursierten, wir würden alle sechs Wildcards an Pol geben. Aber darauf haben wir uns nie wirklich geeinigt."

"Es muss für das Projekt einfach sinnvoll sein", so Beirer weiter. "Wir würden unsere Wildcards gerne flexibel handhaben und dann einsetzen, wenn es Sinn macht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.