KTM-Technikchef: "Die Reifen bestimmen, wie schnell wir sein können"

Mit dem Wechsel auf 850-ccm-Motoren und neue Aerodynamik-Limits steht der MotoGP ab der Saison 2027 ein massiver Regelumbruch bevor. Für KTM-Technikchef Sebastian Risse ist dabei jedoch nicht ein einzelner Faktor entscheidend. Es komme auf das Zusammenspiel mehrerer Bereiche an.

"Es sind drei große Themen", sagt Risse im exklusiven Interview mit Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com. "Der Motor, die Aerodynamik und die Reifen - und am Ende muss alles zusammen funktionieren."

Neuer Motor bereits auf dem Prüfstand

Beim Motor scheint KTM vergleichsweise weit zu sein. Der neue Antrieb wurde intern bereits getestet. "Wir haben diesen Motor schon laufen lassen und sind ziemlich zufrieden damit", verrät Risse. Zwar sei das Projekt noch nicht bereit für den Renneinsatz, doch die generelle Entwicklungsrichtung stimme.

Der Motor bringe Fortschritte in mehreren Bereichen, teilweise sogar in Punkten, die man schon bei der aktuellen Generation verbessern wollte. "Es ist ein sehr schöner Motor und ein Schritt nach vorne in vielen Aspekten", sagt der KTM-Technikchef.

Leistung muss richtig eingesetzt werden

Doch ein starker Motor allein macht noch kein schnelles MotoGP-Bike. Risse beschreibt die Herausforderung mit einem Vergleich: "Horsepower ist ein bisschen wie Geld. Man muss verstehen, wo man dieses Geld investiert", erklärt der Ingenieur.

Hier komme die Aerodynamik ins Spiel. Je mehr Leistung zur Verfügung stehe, desto stärker könne man aerodynamische Effekte nutzen, um zusätzliche Kräfte zu erzeugen.

Mit den kleineren Motoren des neuen Reglements werde diese Rechnung jedoch anders aussehen. "Wenn man weniger Leistung hat, muss man einige Entscheidungen überdenken und das Aero-Paket entsprechend abstimmen", weiß Risse. Gleichzeitig würden die aerodynamischen Bauteile ohnehin kleiner werden.

Reifen als große Unbekannte

Neben dem Motor und der Aerodynamik spielt jedoch ein dritter Faktor eine entscheidende Rolle: die neuen Reifen. Hier betritt die MotoGP Neuland, denn der langjährige Alleinausrüster Michelin wird ab 2027 durch Pirelli abgelöst. KTM konnte die neuen Pirelli-Pneus bisher nur bei wenigen Tests ausprobieren.

"Wir haben diese Reifen zum ersten Mal beim Misano-Test berührt", erinnert sich Risse. Der erste Eindruck sei durchaus positiv gewesen. "Wir waren ziemlich beeindruckt."

Allerdings stehen sowohl Reifen als auch Motorräder noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Beide werden sich in den kommenden Jahren parallel verändern. "Das wird eine kontinuierliche Wechselwirkung zwischen diesen drei Themen sein."

Downforce schon heute begrenzt

Ein erklärtes Ziel der neuen Regeln ist eine deutliche Reduzierung der Aerodynamik. Doch laut Risse befinden sich die MotoGP-Bikes bereits heute in einem Bereich, in dem mehr Abtrieb gar nicht mehr zwangsläufig auch schneller macht.

MotoGP-Reglen 2027: Einschnitte vor allem bei Motor, Aerodynamik und Devices Foto: Dorna

Der Grund: die Reifen. "Wir haben schon mit den aktuellen Motorrädern und Reifen einen Punkt erreicht, an dem Downforce nicht mehr das primäre Ziel ist", sagt Risse und konstatiert, dass die Belastung für die Pneus bereits jetzt extrem sei. "Die Reifen kollabieren einfach, wenn man noch mehr Abtrieb erzeugt."

Deshalb hätten die Hersteller in den vergangenen Jahren gelernt, andere aerodynamische Funktionen zu entwickeln, die Tempo bringen, ohne die Reifen stärker zu belasten.

Hoffnung auf bessere Zweikämpfe

Ein weiteres Ziel der neuen Regeln ist engeres Racing. Große Aero-Pakete erzeugen derzeit starke Luftverwirbelungen, die das Hinterherfahren erschweren. Doch laut Risse liegt das eigentliche Problem oft nicht im Windschatten selbst, sondern beim Vorderreifen: "Im Slipstream kochen wir den Vorderreifen."

Der Luftstrom hinter einem Motorrad erhöhe die Temperatur und Belastung des Frontreifens, was die Fahrer im Umkehrschluss zwinge, Abstand zu halten. Mit kleineren Aeropaketen könnte dieser Effekt geringer werden. Ob das tatsächlich zu mehr Überholmanövern führt, hängt jedoch erneut von den Reifen ab.

"Vielleicht wird es besser, vielleicht schlechter", wagt der erfahrene Ingenieur keine Prognose über das Racing ab 2027. "Wir hoffen natürlich, dass es besser wird."