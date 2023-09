Kurzfristige Reise nach Japan: Alex Rins will in Motegi sein Comeback probieren

Am kommenden Wochenende will Alex Rins in Motegi sein Comeback nach langer Verletzungspause in Angriff nehmen. Der Spanier hat von den Ärzten in Barcelona grünes Licht erhalten. Er hat sich bereits von Europa aus auf den Weg Richtung Japan gemacht.

Beim Sprint in Mugello hat sich Rins bei einem Sturz das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen. Ursprünglich wurde ein Comeback Anfang September in Barcelona ins Auge gefasst. Aber die Rehabilitation verzögerte sich und dauerte länger als gedacht.

Zunächst bereitete die Verletzung des Knöchels Probleme. Aber auch die Nerven waren in Mitleidenschaft gezogen worden. Schließlich dauerte auch die Heilung des Schienbeinknochens. Bei ersten Trackdays mit einem Motorrad hatte er Schmerzen.

Rins besuchte die Rennen in Spielberg, Barcelona und Misano. Er trug eine Schiene am rechten Bein und ging auf Krücken gestürzt durch das Fahrerlager. Nun hat sich die Gesamtsituation verbessert. In seiner Instagram-Story postete er ein Foto mit den Worten "jemand ist glücklich".

In Motegi wird sich Rins am Donnerstag dem Check der MotoGP-Ärzte stellen. Er wurde auch kurzfristig für die Pressekonferenz nachnominiert. Sollte er für fit erklärt werden, dann würde er am Freitag zum ersten Mal seit drei Monaten und 20 Tagen wieder seine LCR-Honda fahren.

Ursprünglich war Stefan Bradl nach der MotoGP-Premiere in Indien auch für Motegi als Ersatz für Rins vorgesehen. Bradl reiste ebenfalls nach Japan. Sollte Rins die Freigabe der Ärzte nicht erhalten oder nach dem Training merken, dass das Comeback noch zu früh ist, könnte wieder Bradl fahren.

Sollte das Comeback wie von Rins erhofft klappen, dann würde er die restlichen sieben Rennwochenenden bestreiten. Im Frühling hat er in Austin den einzigen Saisonsieg für Honda erobert. Im nächsten Jahr wechselt Rins ins Yamaha-Werksteam.

In Japan wird das Fahrerfeld nicht komplett sein. Alex Marquez (Gresini-Ducati) hat sich bei einem Sturz in Indien drei Rippen gebrochen und peilt ein Comeback in Indonesien an. Luca Marini brach sich beim Startunfall im Sprint das linke Schlüsselbein und fehlt ebenfalls.

Da Motegi unmittelbar in der Woche nach Indien stattfindet, müssen sie nicht ersetzt werden. Enea Bastianini wird im Ducati-Werksteam erneut von Testfahrer Michele Pirro vertreten. In Japan gibt es auch eine Wildcard. Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow fährt seinen ersten Grand Prix in diesem Jahr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.