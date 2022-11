"La 100 km dei Campioni" - Valentino Rossi empfängt prominente Gäste

Audio-Player laden

Am Wochenende findet auf der VR46 Motor Ranch in Tavullia die achte Auflage des "La 100 km dei Campioni" statt. Valentino Rossi empfängt auf seiner Dirt-Track-Ranch eine lange Liste an Champions und Ex-Champions.

Im Vorjahr gewann der neunmalige Weltmeister das Event zusammen mit Halbbruder Luca Marini (zum Bericht). Und auch in diesem Jahr dürfte Rossi zu den Favoriten zählen.

Das Format der Veranstaltung ist unverändert. Am Freitag gibt es ein Qualifying. Am Abend folgt das "Americana Race" auf dem Oval. Samstag ist der Tag des 100-km-Rennens, dem Highlight der Veranstaltung.

Nach einem Warm-up am Morgen erfolgt um 14 Uhr der Rennstart mit 40 Fahrern, die in Zweierteams antreten. Am Abend gibt es die Siegerehrung. Mit dabei sind alle Fahrer der VR46-Akademie, inklusive dem neuen MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia und dem "Rookie of the Year" Marco Bezzecchi. Im Rahmen des Events wird der neue Flagship-Store Valentino Rossi in Tavullia feierlich eröffnet.

Die Teilnehmer des "La 100 km dei Campioni" 2022:

Valentino Rossi

Francesco Bagnaia

Franco Morbidelli

Luca Marini

Marco Bezzecchi

Alex Rins

Jorge Martin

Fabio Di Giannantonio

Andrea Dovizioso

Danilo Petrucci

Tito Rabat

Celestino Vietti

Niccolo Antonelli

Pedro Acosta

Albert Arenas

Augusto Fernandez

Manuel Gonzalez

Mattina Pasini

Alessandro Zaccone

Andrea Migno

Alberto Surra

Xavier Artigas

Elia Bartolini

Filippo Farioli

Stefano Manzi

Lorenzo Baldassarri

Axel Bassani

Lorenzo Gabellini

Alessandro Gramigni

Michael Rinaldi

Sammy Halbert

Marco Belli

Federico Fuligni

Filippo Fuligni

Raffaele De Rosa

Matteo Ferrari

Alex Salvini

Matteo Patacca

Gautier Paulin

Ferran Cardus

