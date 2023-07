LCR als KTM-Team? Cecchinello würde Abschied von Honda "schwerfallen"

Vor dem Hintergrund von Gerüchten, der LCR-Rennstall rund um Lucio Cecchinello könnte in der MotoGP-Klasse in Zukunft als KTM- statt als Honda-Team auftreten, hat sich Teamchef Cecchinello nun erstmals zu Wort gemeldet.

"Ich will komplett ehrlich und transparent sein: Vor ungefähr zehn Tagen habe ich einen freundlichen Anruf von Francesco Guidotti erhalten", wird Cecchinello von 'GPOne.com' zitiert. Der angesprochene Guidotti ist seit 2022 als KTM-Teammanager tätig.

KTM-Teammanager Guidotti hat bei LCR vorgefühlt

Laut Cecchinello lief das Telefongespräch mit Guidotti wie folgt ab: "Er hat mir ruhig und unabhängig mitgeteilt, dass KTM ab dem Grand Prix in Silverstone gerne beginnen würde zu verstehen, wie die Zukunft aussieht."

"Sie haben Interesse daran, für nächstes Jahr ein weiteres MotoGP-Team an den Start zu bringen, und zwar nicht nur mit Pedro Acosta", verrät Cecchinello das, was er von Guidotti am Telefon zu hören bekam.

Jüngsten Gerüchten zufolge könnte ein dann drittes KTM-Team mit Acosta und mit Marc Marquez antreten. Das will Cecchinello nicht bestätigen. Ebenso will er nicht bestätigen, dass er auf die über Guidotti erhaltene KTM-Anfrage eingehen wird.

KTM-Teammanager Francesco Guidotti hat sich beim LCR-Teamchef erkundigt Foto: Motorsport Images

"Er hat mich gefragt, wie meine Situation für 2024 aussieht. Da habe ich ihm geantwortet, dass ich mit Honda einen Dreijahresvertrag unterzeichnet habe. Der läuft Ende 2024 aus", so der LCR-Teamchef Cecchinello über den Anfruf von Guidotti. Abschließend fügt er hinzu: "Damit ging der Anruf zu Ende und seitdem haben wir noch nicht wieder miteinander gesprochen."

LCR, Marquez, Rins mit Honda-Verträgen bis 2024, aber ...

Seinen mit Honda bis Ende des kommenden Jahres vereinbarten Vertrag will Cecchinello erfüllen. "Ich habe für 2024 einen Vertrag mit Honda und meine Absicht ist nicht, diesen zu brechen", stellt der LCR-Teamchef klar.

"Ich arbeite in der MotoGP-Klasse seit 18 Jahren mit Honda. Das kommende Jahr wird das 19. Jahr. Wir sprechen hier von tiefen menschlichen und professionellen Verbindungen. Ein Abschied würde mir schwerfallen", so Cecchinello, der zugibt: "Ich fühle mich als Honda-Mann."

Dass Marc Marquez auch 2024 für Honda fährt, ist noch alles andere als sicher Foto: Motorsport Images

Nicht nur das LCR-Team von Cecchinello, auch Werkspilot Marc Marquez besitzt mit Honda einen Vertrag bis einschließlich des Jahres 2024. Im Falle von Marquez aber hat es aus dessen Umfeld mittlerweile mehrere Stimmen gegeben, dass die Entscheidung zur Erfüllung des letzten Vertragsjahres beim Spanier selber liege.

Und wie sieht es mit den anderen Fahrern in diesem Szenario aus? Der momentan verletzte LCR-Honda-Star Alex Rins - Sieger des diesjährigen Amerika-Grand-Prix in Austin - besitzt wie LCR zwar einen Vertrag mit Honda bis Ende 2024. Weil Rins aber unzufrieden damit ist, wie er von Honda behandelt wird, könnte er dem Vernehmen nach aus diesem Vertrag herauskommen, sollte ein anderes Werk anfragen.

Auch die Zukunft von Alex Rins ist trotz Honda-Vertrag bei LCR noch nicht fix Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Von Yamaha hat Rins bereits ein Angebot erhalten. Das bestätigt dessen aktueller Teamchef Cecchinello gegenüber 'GPOne.com'. Die Zukunft von Rins' aktuellem LCR-Honda-Teamkollegen Takaaki Nakagami ist ungewiss. Ebenso ungewiss ist derzeit noch, für welches Team der aktuelle Moto2-Titelkandidat Pedro Acosta in der MotoGP-Saison 2024 antreten wird. Und nicht zuletzt die Zukunft von Marc Marquez ist ebenfalls noch nicht bestätigt.

